Скільки водіїв у 2024 році отримали посвідчення на Волині та як це зробити

У Сервісному центрі МВС у Волинській області майже 4 000 громадян вперше отримали водійські посвідчення.Про це повідомляють у сервісному центрі.Складати іспити з теорії та водіння на Волині можливо у двох сервісних центрах МВС -№0741, с. Струмівка, Луцького р-ну та №0742 у м. Ковель.«3885 посвідчень водія отримали громадяни вперше, склавши іспити в поточному році» ,- розповів Олександр Семчишин (керівник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області).Алгоритм отримання посвідчення водія впершеДля отримання посвідчення водія вперше потрібно підготуватися до теоретичного іспиту. Це можливо зробити самостійно або ж у автошколі. Далі необхідно взяти талон Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС і звернутися до сервісного центру МВС із документами, що посвідчують особу, ідентифікаційним кодом та медичною довідкою щодо придатності керування транспортним засобом і скласти іспит. Після успішної здачі теоретичного екзамену потрібно обрати акредитований навчальний заклад і пройти навчальний курс із практичного керування. Після чого, звернутися знову до сервісного центру МВС із вищевказаним переліком документів для складання практичного іспиту. Громадяни мають можливість складати іспити необмежену кількість разів, однак через кожні десять календарних днів. Вартість складання теорії -250грн., практики- 420грн. , оплату 515грн.- за видачу посвідчення потрібно робити після успішної здачі практики.«Щодо обміну посвідчення водія, то таку адміністративну послугу можливо отримати в усіх сервісних центрах МВС області та ЦНАПах Ковеля, Луцька, Володимира та Нововолинська.У поточному році, 7626 громадян звернулися за обміном посвідчень водія до сервісних центрів МВС області»,- розповів Олександр Семчишин .Для осіб, які користуються посвідченням водія, яке було видане вперше терміном на два роки, потрібно звернутися до сервісного центру МВС для обміну такого посвідчення лише після закінчення його строку дії. Додатково інформуємо, що на час воєнного стану такий документ є чинним, навіть після протермінування, однак лише на території України.Для того, щоб скористатися послугою необхідно взяти талон Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС та відвідати центр із документами, що посвідчують особу, ідентифікаційний код і посвідчення водія. До речі, таке посвідчення можливо з легкістю обмінювати онлайн і навіть отримати його поштовим зв’язком або ж особисто забрати його в будь-якому зручному для громадян сервісному центрі МВС без попереднього електронного запису. Однак потрібно пам’ятати , що особа, яка отримала вперше посвідчення водія і впродовж двох років вчинила три і більше правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху допускається до обміну посвідчення водія лише після складання теоретичного та практичного іспитів.Разом із тим, необхідно здійснити обмін посвідчення водія при зміні анкетних даних. До переліку документів ще додаються документи, які підтверджують зміну прізвища, імені чи по батькові.«Щодня отримуємо телефонні дзвінки та електронні звернення, де громадяни звертаються за отриманням інформації щодо електронного посвідчення водія.Якщо ж посвідчення старого зразка, то ми рекомендуємо відвідати сервісний центр МВС і обміняти таке посвідчення водія на нове, європейського зразка, яке в результаті буде відображатися у застосунку ДІЯ та Електронному кабінеті водія», -додав керівник.Вартість обміну посвідчення водія -515грн