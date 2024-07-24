Лучанин у складі футбольної збірної України готується до Олімпіади-2024

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список виконавців, які готуватимуться у складі нашої команди до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року.Про це повідомляють в Українській асоціації футболу.До складу збірної увійшов уродженець Луцька, а також вихованець волинської школи футболу дубенчанин. Захисник виступав за волинський «ВІК-Волинь». Дорослу футбольну кар'єру розпочав у сезоні 2017/18 років у чемпіонаті Волинської області в складі ДЮСШ-ВІК (Володимир-Волинський). З 2018 по 2020 рік захищав кольори «Волині U-19» та першої команди «Волині», за яку зіграв 38 матчів.Воротарі: Яків Кінарейкін («Дніпро-1» Дніпро), Кіріл Фесюн («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Олександрія» Олександрія).Захисники: Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов («Зоря» Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва — «Ворскла» Полтава), Олександр Мартинюк («Олександрія» Олександрія), Олексій Сич («Рух» Львів), Володимир Салюк («Чорноморець» Одеса).Півзахисники: Максим Хлань («Лехія», Польща), Валентин Рубчинський («Дніпро-1» Дніпро), Артем Шулянський («Олександрія» Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва — «Динамо» Київ), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Олег Федор («Рух» Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі — «Шахтар» Донецьк).Нападники: Ігор Краснопір («Рух» Львів), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).7 липня олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції, де в межах підготовки до літніх Ігор проведе одразу два товариські поєдинки.Синьо-жовті планують прибути до своєї бази в спортивному комплексі Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс 8 липня. Того ж дня має розпочатися й тренувальний збір, який міститиме безпосередні заняття на полі, а також теоретичні сесії.Перший товариський поєдинок, проти олімпійської збірної Єгипту, команда Руслана Ротаня проведе 14 липня (початок — о 18:30 за місцевим часом, 19:30 за київським) на одному з полів комплексу Plaine des Sports.Друга гра, проти олімпійської збірної Парагваю, відбудеться 18 липня (початок — о 19:30 за Києвом) також в аквітанському містечку, Ажетмо, на стадіоні «Алан Лансамен».Нагадаємо, 20 березня Україна дізналася суперників на футбольному турнірі Олімпіади-2024. Перебуваючи в четвертому кошику, вона отримала в опоненти по групі В Аргентину, Марокко та третю команду Азії, якою виявився Ірак. Свої матчі квартету синьо-жовті проведуть 24-го, 27-го й 30 липня.Олімпіада-2024. Чоловічий футбольний турнірГрупа А: Франція, США, Гвінея, Нова Зеландія.Група В: Аргентина, Марокко, Ірак, Україна.Група С: Узбекистан, Іспанія, Єгипет, Домініканська Республіка.Група D: Японія, Парагвай, Малі, Ізраїль.Календар групи В24.07.2024Аргентина — Марокко (16:00, Сент-Етьєн)Ірак — Україна (20:00, Ліон)27.07.2024Аргентина — Ірак (16:00, Ліон)Україна — Марокко (18:00, Сент-Етьєн)30.07.2024Україна — Аргентина (18:00, Ліон)Марокко — Ірак (18:00, Ніцца)Час початку матчів — київський.Дві найкращі команди групи В за сіткою виходять на представників групи А.Формат олімпійського турніру традиційний: боротьба в чотирьох групах по чотири команди, по дві найсильніші виходять у плей-оф, потім — чвертьфінали, півфінали, матч за третє місце й фінал (9 серпня, Париж, «Парк де Пренс»).Нагадаємо, що минулого літа, перемігши Францію (3:1) у чвертьфінальному матчі Євро-2023 (U-21) і здобувши путівку до півфіналу, наша команда досягла історичного успіху — виборола для країни право вперше виступити на футбольному турнірі Олімпіади. Разом з Україною ліцензії на літні Ігри-2024 від Європи в цій дисципліні через молодіжне Євро-2023 здобули збірні Іспанії та Ізраїлю.Учасники чоловічого футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року змагатимуться в період із 24 липня до 9 серпня в семи містах Франції: Парижі, Марселі, Ліоні, Бордо, Сент-Етьєні, Ніцці та Нанті. У змаганнях, згідно з регламентом, можуть узяти участь 18 гравців, які народилися після 1 січня 2001 року. Утім, кожна команда може внести до заявки трьох футболістів, які старші цього віку.Загалом у турнірі візьмуть участь 16 збірних: Франція — як господар, три команди представлятимуть Європу (Україна, Іспанія, Ізраїль), три — Африку (Марокко, Єгипет, Малі), три — Азію (Японія, Узбекистан, Ірак), дві — Південну Америку (Парагвай, Аргентина), дві — зону КОНКАКАФ (США, Домініканська Республіка), одна — Океанію (Нова Зеландія), також до них приєднався переможець міжконтинентального плей-оф (Гвінея).