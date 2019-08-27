22-річний уродженець Луцька став гравцем ФК «Динамо»
Сьогодні, 17:00
ФК «Динамо» (Київ) підписав контракт із 22-річним півзахисником Валентином Рубчинським, уродженцем Луцька.
Про це повідомили на сторінці клубу.
Угода розрахована на найближчі чотири роки.
Хавбек є вихованцем академії «Дніпра». За першу команду СК «Дніпро-1» виступав із літа 2022 року. За два останніх сезони провів за спортклубівців 72 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 9 гольових передач.
Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі.
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Про це повідомили на сторінці клубу.
Угода розрахована на найближчі чотири роки.
Хавбек є вихованцем академії «Дніпра». За першу команду СК «Дніпро-1» виступав із літа 2022 року. За два останніх сезони провів за спортклубівців 72 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 9 гольових передач.
Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі.
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