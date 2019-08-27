22-річний уродженець Луцька став гравцем ФК «Динамо»

Валентином Рубчинським, уродженцем Луцька.



Про це



Угода розрахована на найближчі чотири роки.



Хавбек є вихованцем академії «Дніпра». За першу команду СК «Дніпро-1» виступав із літа 2022 року. За два останніх сезони провів за спортклубівців 72 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 9 гольових передач.



Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ФК «Динамо» (Київ) підписав контракт із 22-річним півзахисником, уродженцем Луцька.Про це повідомили на сторінці клубу.Угода розрахована на найближчі чотири роки.Хавбек є вихованцем академії «Дніпра». За першу команду СК «Дніпро-1» виступав із літа 2022 року. За два останніх сезони провів за спортклубівців 72 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 9 гольових передач.Також Валентин є гравцем олімпійської збірної України, у складі якої провів три матчі.

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