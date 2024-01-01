Україна не віддала військового з рф, засудженого за вбивство, хоч росія хотіла його обміняти

Вадима Шишимаріна, якого в Україні засудили за вбивство цивільного жителя Сумщини. Попри це, Україна не віддала його.



Про це розповів керівник Департаменту Офісу генерального прокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов, пише



Він сказав, що обмін Шишимаріна не виключався, однак зараз він в Україні: «Це можу гарантувати».



За словами Бєлоусова, від початку повномасштабного вторгнення за воєнні злочини в Україні засудили 17 російських військових, проте жодного з них не обміняли.



«Я не виключаю можливості, що такі обміни потенційно можуть бути. Але, за загальними правилами, ми не обмінюємо саме тих, хто вчинив тяжкі злочини, бо це принципова позиція Офісу генерального прокурора», — сказав він.



Хто такий Вадим Шишимарін?



21-річний сержант Вадим Шишимарін був командиром відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Його обвинувачували ​у вбивстві мирного жителя на Сумщині — 62-річного Олександра Шеліпова.



За даними слідства, 28 лютого 2022 року Шишимарін убив Шеліпова в селищі Чупахівка Сумської області. Загиблий тоді вів узбіччям велосипед.



Перед цим колону, в якій був Шишимарін, розбили ЗСУ. Під час втечі він та ще 4 окупанти обстріляли з автоматів приватний автомобіль і захопили його. На вкраденій машині з пробитими колесами російські військові заїхали в село.



Як зазначає слідство, дорогою вони побачили чоловіка, який повертався додому та говорив телефоном. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них ЗСУ.



Той зробив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого будинку.



У суді Шишимарін свою провину визнав. Дружина загиблого заявила, що чекає на довічне ув'язнення для обвинуваченого, але не проти обміняти його на захисників Маріуполя. Захисник Шишимаріна просив виправдати його, оскільки він виконував наказ.



Спершу суд у Києві засудив російського військового до довічного ув'язнення, однак потім замінив вирок на 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! російська сторона порушувала питання про обмін свого військового, якого в Україні засудили за вбивство цивільного жителя Сумщини. Попри це, Україна не віддала його.Про це розповів керівник Департаменту Офісу генерального прокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту,, пише Громадське Він сказав, що обмін Шишимаріна не виключався, однак зараз він в Україні: «Це можу гарантувати».За словами Бєлоусова, від початку повномасштабного вторгнення за воєнні злочини в Україні засудили 17 російських військових, проте жодного з них не обміняли.«Я не виключаю можливості, що такі обміни потенційно можуть бути. Але, за загальними правилами, ми не обмінюємо саме тих, хто вчинив тяжкі злочини, бо це принципова позиція Офісу генерального прокурора», — сказав він.був командиром відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Його обвинувачували ​у вбивстві мирного жителя на Сумщині — 62-річногоЗа даними слідства, 28 лютого 2022 року Шишимарін убив Шеліпова в селищі Чупахівка Сумської області. Загиблий тоді вів узбіччям велосипед.Перед цим колону, в якій був Шишимарін, розбили ЗСУ. Під час втечі він та ще 4 окупанти обстріляли з автоматів приватний автомобіль і захопили його. На вкраденій машині з пробитими колесами російські військові заїхали в село.Як зазначає слідство, дорогою вони побачили чоловіка, який повертався додому та говорив телефоном. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них ЗСУ.Той зробив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці лише за кілька десятків метрів від свого будинку.У суді Шишимарін свою провину визнав. Дружина загиблого заявила, що чекає на довічне ув'язнення для обвинуваченого, але не проти обміняти його на захисників Маріуполя. Захисник Шишимаріна просив виправдати його, оскільки він виконував наказ.Спершу суд у Києві засудив російського військового до довічного ув'язнення, однак потім замінив вирок на 15 років позбавлення волі.

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