Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Марусюка

У боях із російськими загарбниками у Краматорському районі на Донеччині обірвалося життя волинянинаПро це повідомила Рожищенська міськрада.Як ідеться в повідомленні, 30 червня 2024 року при відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області загинув солдат 67-ої окремої механізованої бригади Сергій Васильович Марусюк, 1977 року народження.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 до 5 липня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.