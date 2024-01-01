Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Марусюка

Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Марусюка
У боях із російськими загарбниками у Краматорському районі на Донеччині обірвалося життя волинянина Сергія Марусюка.

Про це повідомила Рожищенська міськрада.

Як ідеться в повідомленні, 30 червня 2024 року при відсічі та стримуванні збройної агресії російської федерації в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області загинув солдат 67-ої окремої механізованої бригади Сергій Васильович Марусюк, 1977 року народження.
Сповістили про загибель на війні волинянина Сергія Марусюка

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 3 до 5 липня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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