Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих

Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Внаслідок комбінованої атаки по Дніпру є загиблі та поранені. На місці працюють всі служби поліції.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Вранці 3 липня ворог спрямував на Дніпро ударні БпЛА та ракети. В результаті російської атаки наразі відомо про п'ять загиблих людей. Є поранені, серед яких – неповнолітня дівчина.

Виникли пожежі, є руйнування. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню, десятки автомобілів.

На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.


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Теги: загиблі, війна
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