Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих

комбінованої атаки по Дніпру є загиблі та поранені. На місці працюють всі служби поліції.



Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



Вранці 3 липня ворог спрямував на Дніпро ударні БпЛА та ракети. В результаті російської атаки наразі відомо про п'ять загиблих людей. Є поранені, серед яких – неповнолітня дівчина.



Виникли пожежі, є руйнування. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню, десятки автомобілів.



На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.





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