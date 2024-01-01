Атака на Дніпро: відомо вже про 5 загиблих
Сьогодні, 15:59
Внаслідок комбінованої атаки по Дніпру є загиблі та поранені. На місці працюють всі служби поліції.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Вранці 3 липня ворог спрямував на Дніпро ударні БпЛА та ракети. В результаті російської атаки наразі відомо про п'ять загиблих людей. Є поранені, серед яких – неповнолітня дівчина.
Виникли пожежі, є руйнування. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню, десятки автомобілів.
На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Вранці 3 липня ворог спрямував на Дніпро ударні БпЛА та ракети. В результаті російської атаки наразі відомо про п'ять загиблих людей. Є поранені, серед яких – неповнолітня дівчина.
Виникли пожежі, є руйнування. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню, десятки автомобілів.
На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції.
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