Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених

Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА.На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.Сталося кілька пожеж. Є руйнування.Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.Пізніше Сергій Лисак повідомив про збільшення кількості загиблих та постраждалих.“4 загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – «важкі»”, – зазначив він.Згодом він повідомив, що вже 34 постраждалих у Дніпрі.Третина з них – у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий.У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи.Повітряні сили повідомляли про збиття 11 повітряних цілей над Україною сьогодні вранці, 3 липня. Основним напрямком удару була Дніпропетровщина.