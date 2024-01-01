Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених

Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених
Сьогодні вранці, 3 липня, ворог вдарив по Дніпру ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА.

На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Сталося кілька пожеж. Є руйнування.

Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Сергій Лисак повідомив про збільшення кількості загиблих та постраждалих.

“4 загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – «важкі»”, – зазначив він.
Росія вдарила по Дніпру: 4 загиблих, 34 поранених


Згодом він повідомив, що вже 34 постраждалих у Дніпрі.

Третина з них – у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий.

У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи.

Повітряні сили повідомляли про збиття 11 повітряних цілей над Україною сьогодні вранці, 3 липня. Основним напрямком удару була Дніпропетровщина.


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Теги: Дніпро, удар, росія
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