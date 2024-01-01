Зупинилося серце Героя Петра Момотюка з Волині

Зупинилося серце Героя Петра Момотюка з Волині
У місті Ківерцях на Волині сьогодні, 3 липня, оголосили Днем жалоби у зв’язку із смертю військовослужбовця Петра Момотюка.

Про це у фейсбуці повідомила Ківерцівська міськрада.

Відповідно до Розпорядження міського голови № 85-во, 3 липня 2024 року оголошено Днем жалоби на території Ківерцівської громади з метою вшанування пам’яті померлого військовослужбовця Момотюка Петра Михайловича, який який воював захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України у російсько-українській війні.

На знак скорботи за загиблим забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району незалежно від форм власності.

У мерії закликали вшанувати пам'ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання, по можливості зупинити на цей час виробничий процес та зупинити рух громадського та приватного транспорту.

А також – обмежити проведення розважально - концертних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

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Теги: загиблі, війна
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