Масштабна пожежа сухостою на Миколаївщині перекинулася на житлові будинки

Масштабна пожежа сухостою на Миколаївщині перекинулася на житлові будинки
На Миколаївщині виникла масштабна пожежа сухостою, вогонь перекинувся на житлові будинки.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

У Вознесенську загорівся сухостій – вогонь перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвір'ї.

Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, «перестрибуючи» із двору в двір.

Знищено 1 господарську споруду, пошкоджено житловий будинок, ще 1 господарську споруду та літню кухню. Загалом вогнем було охоплено одразу 8 приватних домоволодінь.

Вогнеборці понад 5 годин боролися з пожежею. Їм вдалося врятувати 5 житлових будинків і 3 господарчі споруди.

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Теги: пожежа, рятувальники
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