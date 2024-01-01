Масштабна пожежа сухостою на Миколаївщині перекинулася на житлові будинки

На Миколаївщині виникла масштабна пожежа сухостою, вогонь перекинувся на житлові будинки.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.У Вознесенську– вогонь перекинувся на господарчу споруду, розташовану на сусідньому подвір'ї.Полум'я неймовірно швидко перекидалося по деревах на території інших домоволодінь вздовж вулиці. Через поривчастий вітер і посушливу погоду вогонь охоплював сухостій, «перестрибуючи» із двору в двір.Знищено 1 господарську споруду, пошкоджено житловий будинок, ще 1 господарську споруду та літню кухню. Загалом вогнем було охоплено одразу 8 приватних домоволодінь.Вогнеборці понад 5 годин боролися з пожежею. Їм вдалося врятувати 5 житлових будинків і 3 господарчі споруди.