ДБР викрило масштабну схему ухилення від мобілізації в Україні

ДБР завершило розслідування щодо злочинної організації з-поміж працівників ТЦК, які створили масштабнуПро це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівниками ДБР завершили досудове розслідування масштабної схеми ухилення від мобілізації, в якій були залучені посадовці військкоматів Києва та області, та спільники з інших областей України.Обвинувальний акт направлено до суду.ДБР спільно з СБУ викрило цю схему наприкінці 2023 року.Організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.Він долучив до оборудок свого сина, колишню дружину, начальника третього відділу Бучанського РТЦК та СП, голову ВЛК Макарівського району, колишнього працівника Київського обласного військкомату, працівника правоохоронного органу та двох цивільних осіб.Організатор чітко продумав структуру злочинного угруповання: одна частина відповідала за підбір клієнтів, інша – за незаконне оформлення документів. Представники обох «гілок» для конспірації між собою не перетиналися.Під його контролем учасники злочинної організації вносили недостовірні дані до довідок ВЛК та військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я. Також учасники угруповання надавали «клієнтам» поради та вказівки щодо місць та способу перетину державного кордону.Вартість «послуги» складала 6-10 тисяч доларів США з однієї особи залежно від стартового пакета документів. ДБР задокументовано 11 епізодів видачі підроблених документів.Шестеро фігурантів оборудки обвинувачуються в участі в злочинній організації, сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, пособництві в ухиленні від призову. Також троє з вказаних осіб додаткового обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 32 ст. 336 КК України).Ще двох учасників оборудки обвинувачують у підбуренні до вчинення кримінального правопорушення та участі у злочинній організації (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 255 КК України).Справа щодо організатора схеми закрита у зв’язку з його смертю.Розслідування щодо інших посадовців військкоматів, які могли брати участь у схемі, продовжується у межах іншого кримінального провадження.Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.