На Волині розпочали пошук ухилянтів у вишах

На Волині розпочали пошук ухилянтів у вишах
Мобілізація залишається одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють на Волині.

Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом, повідомляє у телеграмі очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Відтак, одним із питань, яке вивчали та аналізували під час чергового засідання Ради оборони області, було вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вищих навчальних закладів Волині, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Разом із цим, за результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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