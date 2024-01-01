Наша незламність: символи українського спротиву

Українці завжди могли знайти точки опори, навіть під час найважчих періодів історії. Сьогодні, коли російська армія намагається стерти з лиця землі цілі українські міста, світ навколо нас набуває величезної символічної ваги.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.За два роки війни росії в Україні ця скарбничка постійно поповнюєтьсяй стійкості, любові й самопожертви, героїчного спротиву й сміливості, турботи й поваги. Саме вони додають нам впевненості у нашій Перемозі.З 24 лютого українські креатори створюють пісні, ілюстрації, кампанії та ролики, щоб наблизити перемогу в інформаційній війні. І так само часто культурними мемами війни ставали витвори мистецтва, створені століття назад, які отримали нині нове значення.Тож нагадаємо вам декілька прикладів витворів мистецтва з тих, що стали символами українського протистояння.