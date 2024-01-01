Наша незламність: символи українського спротиву
Сьогодні, 11:51
Українці завжди могли знайти точки опори, навіть під час найважчих періодів історії. Сьогодні, коли російська армія намагається стерти з лиця землі цілі українські міста, світ навколо нас набуває величезної символічної ваги.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
За два роки війни росії в Україні ця скарбничка постійно поповнюється новими символами незламності й стійкості, любові й самопожертви, героїчного спротиву й сміливості, турботи й поваги. Саме вони додають нам впевненості у нашій Перемозі.
З 24 лютого українські креатори створюють пісні, ілюстрації, кампанії та ролики, щоб наблизити перемогу в інформаційній війні. І так само часто культурними мемами війни ставали витвори мистецтва, створені століття назад, які отримали нині нове значення.
Тож нагадаємо вам декілька прикладів витворів мистецтва з тих, що стали символами українського протистояння.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
За два роки війни росії в Україні ця скарбничка постійно поповнюється новими символами незламності й стійкості, любові й самопожертви, героїчного спротиву й сміливості, турботи й поваги. Саме вони додають нам впевненості у нашій Перемозі.
З 24 лютого українські креатори створюють пісні, ілюстрації, кампанії та ролики, щоб наблизити перемогу в інформаційній війні. І так само часто культурними мемами війни ставали витвори мистецтва, створені століття назад, які отримали нині нове значення.
Тож нагадаємо вам декілька прикладів витворів мистецтва з тих, що стали символами українського протистояння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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