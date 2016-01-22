Pink Floyd, щоб підтримати Україну, вперше з 90-х випустив пісню. ВІДЕО

Андрія Хливнюка.



Це перша композиція легендарно колективу за останні 28 років. Девід Гілмор зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників, - повідомляє



Загалом у композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, де соліст гурту "Бумбокс" на Софіївській площі співає "Ой, у лузі червона калина". Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.



Окрім того, артисти вже й випустили кліп на Hey Hey Rise. У відео містяться кадри війни в Україні.







"Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення до незалежної, мирної демократичної країни, та вбивства її народу однієї з найбільших світових держав", - прокоментував Девід Гілмор, у якого невістка та онуки перебувають в Україні.



До слова, всі кошти від продажів композиції будуть відправлені на гуманітарну допомогу українцям.



"Я сподіваюся, що він отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і таким чином показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним вторгнення держави на територію незалежної демократичної країни, якою стала Україна", - додав Гілмор.



Нагадаємо, у серпні 2015 року музикант Pink Floyd Девід Гілмор повідомив, що група остаточно припиняє своє існування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту "Бумбокс"Це перша композиція легендарно колективу за останні 28 років.зібрав усіх музикантів, аби підтримати українців, які героїчно захищають країну від загарбників, - повідомляє ТСН Загалом у композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, де соліст гурту "Бумбокс" на Софіївській площі співає "Ой, у лузі червона калина". Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.Окрім того, артисти вже й випустили кліп на Hey Hey Rise. У відео містяться кадри війни в Україні."Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення до незалежної, мирної демократичної країни, та вбивства її народу однієї з найбільших світових держав", - прокоментував Девід Гілмор, у якого невістка та онуки перебувають в Україні.До слова, всі кошти від продажів композиції будуть відправлені на гуманітарну допомогу українцям."Я сподіваюся, що він отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні і таким чином показати, що більшість світу вважає абсолютно неправильним вторгнення держави на територію незалежної демократичної країни, якою стала Україна", - додав Гілмор.Нагадаємо, у серпні 2015 року музикант Pink Floyd

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