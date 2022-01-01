Росія погрожувала іноземним дипломатам, щоб її не виганяли з Ради ООН, – ЗМІ





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Росіяни у такий спосіб вимагали не зупиняти членство у Раді ООН з прав людини.



У записці мовилось, що країни матимуть наслідки за недружні дії.



"Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) розцінюватиметься як недружній крок", – погрожували росіяни.



Як відомо, Генасамблея ООН 7 квітня ухвалила рішення вигнати Росію з Ради з прав людини. Це підтримали 93 країни. Проте 55 держав утрималися, а ще 24 проголосували проти.



"Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї ООН і обрали правильний бік історії", – сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дипломати з Росії надсилали записки для делегацій країн-членів ООН. Вони погрожували їм.Про це повідомляє Канал24, посилаючись на CNN.Росіяни у такий спосіб вимагали не зупиняти членство у Раді ООН з прав людини.У записці мовилось, що країни матимуть наслідки за недружні дії."Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) розцінюватиметься як недружній крок", – погрожували росіяни.Як відомо, Генасамблея ООН 7 квітня ухвалила рішення вигнати Росію з Ради з прав людини. Це підтримали 93 країни. Проте 55 держав утрималися, а ще 24 проголосували проти."Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї ООН і обрали правильний бік історії", – сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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