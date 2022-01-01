Росія погрожувала іноземним дипломатам, щоб її не виганяли з Ради ООН, – ЗМІ

Росія погрожувала іноземним дипломатам, щоб її не виганяли з Ради ООН, – ЗМІ
Дипломати з Росії надсилали записки для делегацій країн-членів ООН. Вони погрожували їм.

Про це повідомляє Канал24, посилаючись на CNN.

Росіяни у такий спосіб вимагали не зупиняти членство у Раді ООН з прав людини.

У записці мовилось, що країни матимуть наслідки за недружні дії.

"Зауважимо, що не тільки підтримка такої ініціативи, але й рівновіддалена позиція при голосуванні (утримання або неучасть у голосуванні) розцінюватиметься як недружній крок", – погрожували росіяни.

Як відомо, Генасамблея ООН 7 квітня ухвалила рішення вигнати Росію з Ради з прав людини. Це підтримали 93 країни. Проте 55 держав утрималися, а ще 24 проголосували проти.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН, спрямованих на захист прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генасамблеї ООН і обрали правильний бік історії", – сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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Теги: Рада ООН, росія, погрози
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