Українців, які незаконно покинули країну, ловитимуть на шляху додому





Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у ефірі українського телемарафону,- повідомляє

"Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів" ,заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.



"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", - заявив він.



Кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.

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"Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів" ,заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, повідомляє Gazeta.ua."Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", - заявив він.Кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.

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