Українців, які незаконно покинули країну, ловитимуть на шляху додому

Українців, які незаконно покинули країну, ловитимуть на шляху додому
Усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть ловити на зворотньому шляху.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у ефірі українського телемарафону,- повідомляє Gazeta.ua.

"Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів" ,заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", - заявив він.

Кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.

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Теги: Україна, кордон, закон, війна
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