В окупованих селах Херсонщини росіяни ґвалтували вагітних і пенсіонерок

Стало відомо про злочини, які російські загарбники чинили в окупованих селах Херсонської області.Про це під час брифінгу розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, - йдеться на сторінці Збройних сил України.Зокрема, у звільнених селах Херсонської області встановили факт зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку.7 квітня окупанти розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.Він був розстріляний «Градами». У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у ​​лікарні та двоє зникли безвісти.