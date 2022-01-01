В окупованих селах Херсонщини росіяни ґвалтували вагітних і пенсіонерок

В окупованих селах Херсонщини росіяни ґвалтували вагітних і пенсіонерок
Стало відомо про злочини, які російські загарбники чинили в окупованих селах Херсонської області.

Про це під час брифінгу розповів голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, - йдеться на сторінці Збройних сил України.

Зокрема, у звільнених селах Херсонської області встановили факт зґвалтування 16-річної вагітної дівчини та 78-річної бабусі в одному із сіл на інгулецькому напрямку.

7 квітня окупанти розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей з окупованої частини Херсонської області.

Він був розстріляний «Градами». У човні було 14 людей. Троє діток та 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків та жінка загинули одразу. Дитина 13-ти років померла трохи пізніше. Семеро людей у ​​лікарні та двоє зникли безвісти.

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Теги: злочини, війна, Україна, росія
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