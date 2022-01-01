Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку

Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину коштів від заарештованих російських активів на Заході вже протягом найближчих півроку.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Інтерфакс-Україна.

"Фонд відновлення України. Створено робочу групу, яка вже активно працює за декількома напрямами. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у четвер увечері.

За словами прем'єра, єдиної процедури, як це можна зробити, у світі не існує, тому з кожною країною Україна працює окремо.

"Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже протягом найближчих півроку, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - наголосив Шмигаль.

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Теги: Україна, гроші, санкції, росія
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