Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку

Денис Шмигаль заявив, що Україна хоче отримати частину коштів від заарештованих російських активів на Заході вже протягом найближчих півроку.



Про це він сказав у своєму зверненні, передає



"Фонд відновлення України. Створено робочу групу, яка вже активно працює за декількома напрямами. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у четвер увечері.



За словами прем'єра, єдиної процедури, як це можна зробити, у світі не існує, тому з кожною країною Україна працює окремо.



"Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже протягом найближчих півроку, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - наголосив Шмигаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прем'єр-міністрзаявив, що Україна хоче отримати частину коштів від заарештованих російських активів на Заході вже протягом найближчих півроку.Про це він сказав у своєму зверненні, передає Інтерфакс-Україна "Фонд відновлення України. Створено робочу групу, яка вже активно працює за декількома напрямами. По-перше, це арешт російських активів на Заході та передача цих коштів Україні", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у четвер увечері.За словами прем'єра, єдиної процедури, як це можна зробити, у світі не існує, тому з кожною країною Україна працює окремо."Але частину цих коштів ми хочемо отримати вже протягом найближчих півроку, щоб почати швидко відновлювати нашу країну", - наголосив Шмигаль.

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