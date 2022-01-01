«Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського», – Зеленський

«Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського», – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення наприкінці 43-го дня війни.

«Ця війна демонструє, як багато всього не хотіли помічати в нашій країні. У наших людях. Як багато світ вірив чужій пропаганді та російським міфам про Україну, а не тому, що є насправді. Ми ж завжди були такими... сміливими. Найсміливішими у світі. Бо хто ще робив би те, що роблять українці?», - сказав президент.

Володимир Олександрович зазначив, що якби всі у світі мали хоча б десять відсотків сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права взагалі просто не було б.

"Жодної небезпеки для свободи народів не було б. Будемо поширювати нашу сміливість. Почнемо спеціальну глобальну кампанію. Будемо навчати світ бути не трохи, а на повну сміливими.
Також Володимир Олександрович повідомив, що певні результати вже є. Вони проявляються у чинних санкціях проти Росії, але результати ще не такі, які б змогли повністю зупинити агресора", - сказав Зеленський.

«Вже не перший день у ЗМІ говорять не про те, як реально діють санкції, а про те, чому ж ці анкції важливі. Ніби самі себе переконують, щл ввели правильні речі, що застосованих санкцій достатньо. Якби санкції працювали на 100%, то не довелося б прискіпливо пояснювати, наскільки вони важливі», - сказав глава держави та порадив західним партнерам бути сміливими.

Також Володимир Зеленський зазначив, що українцям потрібна зброя, яка дозволить отримати перемогу на полі бою і це буде найсильнішою санкцією проти Росії з усіх, які тільки можуть бути.

"Маємо сьогодні непогану дипломатичну новину. Росія поступово програє навіть на тих майданчиках, які розглядала, як цілком комфортні для себе. Зокрема, Генасамблея ООН ухвалила рішення про зупинку членства Росії в Раді з прав людини. Цілком логічно, справедливо, але також не без боротьби за це рішення. Вдячні тим державам, які підтримали це. Росія вже давно не має жодного відношення до концепції прав людини. Можливо колись це зміниться, але поки що російська держава і російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно", - наголосив Зеленський.

Крім цього президент зазначив, що почалися роботи із розбирання завалів у Бородянці і там ситуація набагато страшніша.

"А що ж буде, коли світ дізнається про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області. Така ж жорстокість, такі ж жахливі злочини. Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують так би мовити дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі, збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби їх вбили не російські військові, а українські захисники. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх і можуть використовувати в інших місцях, відповідно до пропагандистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства вони беруть вбитих як декорації, пропагандистський реквізит. Це окремий воєнний злочин, за який у пропагандистів буде відповідальність", - сказав президент.

Держави світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування злочинів окупантів. Володимир Зеленський запевнив, що кожне вбивство буде розкрито, а кожен з катів буде знайдений.

Крім того, президент звернувся до парламентів та народів Греції та Кіпру. Завтра Володимир Зеленський звернеться до представників Фінляндії.


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Теги: звернення, Зеленський
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