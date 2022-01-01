Допомога від партнерів та новий пакет санкцій: добрі новини від ВолиньPost за 7 квітня
07 квітень, 23:55
В Україні все ще триває війна, однак, добрі новини теж є. Наші військові продовжують чинити запеклий опір окупантам і готові до будь-якого сценарію. Окрім того, боротися із ворогом нам продовжують допомагати друзі-партнери.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Тож, не втрачаємо бойовий дух і впевнено крокуємо до перемоги!
Сьогодні, 7 квітня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, – Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що Збройні Сили України потужно чинить спротив й поки що ворог не може просуватись далі, однак, армія готова до будь-якого сценарію.
У Луцьку вперше виконали трансплантацію нирки
У «Медичному об‘єднанні Луцької міської територіальної громади» вперше виконали трансплантацію нирки. Молодому пацієнту пересадили нирку від матері. Операція, на щастя, минула успішно.
У Польщі організували благодійний концерт та передали гуманітарну допомогу Волині
Красноставський повіт Республіки Польща підтримує українців у нелегкій боротьбі із російськими окупантами.
Так, днями у Красноставі, у костелі Різдва Богородиці відбувся благодійний концерт «Солідарні з Україною». Кошти, зібрані на концерті, будуть використані для придбання продуктів харчування та медикаментів, які надійдуть гуманітарною допомогою до Луцької районної ради, а звідти – військовим та цивільному населенню.
Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ
Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив запобіжний захід обвинуваченому і стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.
Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сенатори США підтримали законопроект про заборону ввезення енергоносіїв із Російської Федерації і для інших цілей. Рішення ухвалили одноголосно – його підтримали усі 100 сенаторів обох партій.
Перед ним також одноголосно підтримали ініціативу про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі.
Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії
Новий пакет санкцій ЄС передбачає:
- заборону імпорту вугілля з РФ;
- заборону продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;
- російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;
- російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;
- ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;
- персональні санкції запровадили проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;
- під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі новини, які надихають і піднімають настрій. Тож, не втрачаємо бойовий дух і впевнено крокуємо до перемоги!
Сьогодні, 7 квітня, нагадаємо вам про таке:
ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, – Міноборони
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що Збройні Сили України потужно чинить спротив й поки що ворог не може просуватись далі, однак, армія готова до будь-якого сценарію.
У Луцьку вперше виконали трансплантацію нирки
У «Медичному об‘єднанні Луцької міської територіальної громади» вперше виконали трансплантацію нирки. Молодому пацієнту пересадили нирку від матері. Операція, на щастя, минула успішно.
У Польщі організували благодійний концерт та передали гуманітарну допомогу Волині
Красноставський повіт Республіки Польща підтримує українців у нелегкій боротьбі із російськими окупантами.
Так, днями у Красноставі, у костелі Різдва Богородиці відбувся благодійний концерт «Солідарні з Україною». Кошти, зібрані на концерті, будуть використані для придбання продуктів харчування та медикаментів, які надійдуть гуманітарною допомогою до Луцької районної ради, а звідти – військовим та цивільному населенню.
Майже 19 тисяч осіб: оприлюднили бойові втрати російських окупантів у війні
Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18900 осіб,
- танків ‒ 698 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 135 од,
- автомобільної техніки - 1358 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.
- спеціальна техніка - 25.
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Луцький міськрайонний суд стягнув понад 300 тисяч застави на потреби ЗСУ
Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив запобіжний захід обвинуваченому і стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.
Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сенатори США підтримали законопроект про заборону ввезення енергоносіїв із Російської Федерації і для інших цілей. Рішення ухвалили одноголосно – його підтримали усі 100 сенаторів обох партій.
Перед ним також одноголосно підтримали ініціативу про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі.
Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії
Новий пакет санкцій ЄС передбачає:
- заборону імпорту вугілля з РФ;
- заборону продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;
- російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;
- російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;
- ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;
- персональні санкції запровадили проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;
- під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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