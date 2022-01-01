Допомога від партнерів та новий пакет санкцій: добрі новини від ВолиньPost за 7 квітня

В Україні все ще триває війна, однак, добрі новини теж є. Наші військові продовжують чинити запеклий опір окупантам і готові до будь-якого сценарію. Окрім того, боротися із ворогом нам продовжують допомагати друзі-партнери.продовжує шукати, які надихають і піднімають настрій. Тож, не втрачаємо бойовий дух і впевнено крокуємо до перемоги!Заступниця міністра оборонизапевнила, що Збройні Сили України потужно чинить спротив й поки що ворог не може просуватись далі, однак, армія готова до будь-якого сценарію.У «Медичному об‘єднанні Луцької міської територіальної громади» вперше виконали трансплантацію нирки. Молодому пацієнту пересадили нирку від матері. Операція, на щастя, минула успішно.Красноставський повіт Республіки Польща підтримує українців у нелегкій боротьбі із російськими окупантами.Так, днями у Красноставі, у костелі Різдва Богородиці відбувся благодійний концерт «Солідарні з Україною». Кошти, зібрані на концерті, будуть використані для придбання продуктів харчування та медикаментів, які надійдуть гуманітарною допомогою до Луцької районної ради, а звідти – військовим та цивільному населенню.Традиційна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно склали:- особового складу - близько 18900 осіб,- танків ‒ 698 од,- бойових броньованих машин ‒ 1891 од,- артилерійських систем – 332 од,- РСЗВ - 108 од,- засоби ППО - 55 од,- літаків – 150 од,- гелікоптерів – 135 од,- автомобільної техніки - 1358 од,- кораблі /катери - 7 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111.- спеціальна техніка - 25.- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив запобіжний захід обвинуваченому і стягнув 315 тисяч гривень застави на потреби Збройних Сил України.Сенатори США підтримали законопроект про заборону ввезення енергоносіїв із Російської Федерації і для інших цілей. Рішення ухвалили одноголосно – його підтримали усі 100 сенаторів обох партій.Перед ним також одноголосно підтримали ініціативу про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі.Новий пакет санкцій ЄС передбачає:- заборону імпорту вугілля з РФ;- заборону продавати Росії зброю та високотехнологічні товари;- російським кораблям заборонено заходити в порти ЄС;- російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;- ЄС заморозив рахунки низки російських банків на своїй території;- персональні санкції запровадили проти російських бізнесменів, пропагандистів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;- під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.