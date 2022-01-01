Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії





Про це повідомляє



Що передбачають нові санкції ЄС:



заборонений імпорт вугілля з РФ;



заборонено продавати зброю Росії та високотехнологічні товари;



російським кораблям заборонено захордити в порти ЄС;



російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;



ЄС заморозив рахунки російських банків на своїй території;



персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;



під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.



Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.Про це повідомляє ТСН Що передбачають нові санкції ЄС:заборонений імпорт вугілля з РФ;заборонено продавати зброю Росії та високотехнологічні товари;російським кораблям заборонено захордити в порти ЄС;російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;ЄС заморозив рахунки російських банків на своїй території;персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

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