Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії
Сьогодні, 22:45
У четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.
Про це повідомляє ТСН.
Що передбачають нові санкції ЄС:
заборонений імпорт вугілля з РФ;
заборонено продавати зброю Росії та високотехнологічні товари;
російським кораблям заборонено захордити в порти ЄС;
російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;
ЄС заморозив рахунки російських банків на своїй території;
персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;
під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.
Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.
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Про це повідомляє ТСН.
Що передбачають нові санкції ЄС:
заборонений імпорт вугілля з РФ;
заборонено продавати зброю Росії та високотехнологічні товари;
російським кораблям заборонено захордити в порти ЄС;
російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;
ЄС заморозив рахунки російських банків на своїй території;
персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;
під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.
Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.
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