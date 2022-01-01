 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії

Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії
У четвер, 7 квітня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії через те, що вона пішла війною проти України.

Про це повідомляє ТСН.

Що передбачають нові санкції ЄС:

заборонений імпорт вугілля з РФ;

заборонено продавати зброю Росії та високотехнологічні товари;

російським кораблям заборонено захордити в порти ЄС;

російським та білоруським транспортним компаніям заборонена діяльність в ЄС;

ЄС заморозив рахунки російських банків на своїй території;

персональні санкції запроваджено проти російських бізнесменів, працівників служб безпеки, військовослужбовців;

під санкції потрапили російські підприємства, що пов'язані з війною в Україні.

Нагадаємо, понад сім тисяч санкцій вже накладені на Росію через те, що вона пішла війною проти України. Цивілізовані країни, здається, розпочали власне змагання, хто з них найбільше нашкодить неадекватній Росії. Експерти оцінили, чи настане від санкцій кінець економіці Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 22:33
Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сьогодні, 21:59
Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься
Сьогодні, 21:00
У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України
Сьогодні, 20:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Навіть перед донькою соромно, що мови не знаю»: переселенці у Луцьку вперше зібралися на розмовний клуб української
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна націоналізує російські кораблі, які перебувають в Ізмаїлі
Сьогодні, 23:14
Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії
Сьогодні, 22:45
Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 22:33
Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сьогодні, 21:59
Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься
Сьогодні, 21:00
Схожі новини
Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 22:33
Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сьогодні, 21:59
Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься
Сьогодні, 21:00
У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України У Кремлі визнали, що зазнали «значних» втрат у війні проти України
Сьогодні, 20:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна націоналізує російські кораблі, які перебувають в Ізмаїлі
Сьогодні, 23:14
 0
Євросоюз запровадив нові жорсткі санкції проти Росії
Сьогодні, 22:45
 0
Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ
Сьогодні, 22:33
 0
Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії
Сьогодні, 21:59
 0
Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься
Сьогодні, 21:00
 0
Медіа
відео
1/8