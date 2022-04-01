Україна націоналізує російські кораблі, які перебувають в Ізмаїлі
Сьогодні, 23:14
Україна примусово вилучить російські кораблі, що перебувають в Ізмаїлі.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, - пише "Українська правда".
"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі міста Ізмаїл: незабаром Кабінетом міністрів буде ухвалене рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав Максим Марченко.
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Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, - пише "Українська правда".
"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі міста Ізмаїл: незабаром Кабінетом міністрів буде ухвалене рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав Максим Марченко.
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