Україна націоналізує російські кораблі, які перебувають в Ізмаїлі





Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, - пише



"Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі міста Ізмаїл: незабаром Кабінетом міністрів буде ухвалене рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав Максим Марченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна примусово вилучить російські кораблі, що перебувають в Ізмаїлі.Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, - пише "Українська правда" "Щодо кораблів під російським прапором, які зараз знаходяться на судноремонтному заводі міста Ізмаїл: незабаром Кабінетом міністрів буде ухвалене рішення щодо примусового вилучення цих кораблів на користь України", - сказав Максим Марченко.

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