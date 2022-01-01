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Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ

Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, – ЗМІ
В Білорусі впала російська протикорабельна ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Як зазначає канал, під Давид-Городком знайдені обломки крилатої ракети. Це сталося близько 11:30 між селами Теребличі, Оздамичі та Ольгомель (Брестська область).

При детальному аналізі знімків у соцмережах з'ясувалося, що під Давид-Городком упала тактична дозвукова протикорабельна ракета.

Такі ракети можуть нести бойовики-бомбардувальники Су-34. Нагадаємо, що незадовго до вибуху, в 10:57 та 11:00, з військового аеродрому в Барановичах вийшли на зліт у бік України два винищувачі. Ймовірно, що ракета просто відвалилася від винищувача, або при запуску виникли проблеми і ракета впала в поле в Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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