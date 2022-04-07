Весняний призов в армію в 2022 році в Україні не проводитиметься





Про це повідомляє



Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.



Під час неї комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.



"Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - наголосили в Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Призов на строкову військову службу до війська у квітні-червні поточного року не проводитиметься.Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.Під час неї комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів."Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - наголосили в Міноборони.

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