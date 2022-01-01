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Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди

Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди
Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці.

Про це повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз.

Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", - йдеться в його повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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