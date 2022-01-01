Росіяни вдарили по залізниці на Донеччинні: заблоковані три евакуаційні поїзди





Про це Олександр Камишін.



"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз.



Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.



Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", - йдеться в його повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці.Про це повідомив очільник Укрзалізниці"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз.Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", - йдеться в його повідомленні.

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