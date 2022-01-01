«Мій будинок у Волновасі спалили», – священник з Луцька

Макарій Дядюсь, який родом із Луцька, повідомив, що його будинок окупанти спалили, як і сам храм.



Про це він розповів у програмі «Духовна абетка» на



«Я чекав, коли спалять мій будинок. Бо стільки було справ, що я нічого не встиг винести ні з храму, ні з будинку. Там була документація парафіян, наших патріотів. Я боявся, щоб вона не дісталася цим нелюдам і вони не шукали їх та не нищили, як це робили в інших містах», – розповів священник.



Каже, що зараз точно відомо, що і будинок, і храм таки спалили. Про це свідчить відео, яке йому надіслали.



«Прийшла інформація, яку я не можу перевірити точно, що вони (вороги, – ред.) зібрали убитих і поранених наших військових, занесли в мій будинок і спалили разом із будинком. Я не знаю, чи це правда, але те, що будинок спалили, – правда. Мені надіслали відео, на якому спалений будинок, спалений храм. Я просто його не виставляю, бо і так багато трагедій та руйнувань. А хочеться якось людей підбадьорити, що ми переможемо, повернемося у Волоноваху і все відбудуємо», – зазначив Макарій Дядюсь.



Нагадаємо, раніше храм обстріляли. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл планував, що його вдасться відбудувати, адже основа була збережена. Пізніше храм спалили.



Храм на честь Святого Миколая Чудотворця у Волновасі побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яка дислокувалася у Володимирі-Волинському.



Йдеться про жорстокий розстріл рашистами у травні 2014 року 18 українських бійців поблизу Волновахи. 30 наших воїнів тоді отримали поранення. Серед полеглих – десятеро захисників із Волині.



До будівництва храму активно долучилися волиняни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Настоятель храму Святого Миколая Чудотворця у Волновасі, який родом із Луцька, повідомив, що його будинок окупанти спалили, як і сам храм.Про це він розповів у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі «Я чекав, коли спалять мій будинок. Бо стільки було справ, що я нічого не встиг винести ні з храму, ні з будинку. Там була документація парафіян, наших патріотів. Я боявся, щоб вона не дісталася цим нелюдам і вони не шукали їх та не нищили, як це робили в інших містах», – розповів священник.Каже, що зараз точно відомо, що і будинок, і храм таки спалили. Про це свідчить відео, яке йому надіслали.«Прийшла інформація, яку я не можу перевірити точно, що вони (вороги, – ред.) зібрали убитих і поранених наших військових, занесли в мій будинок і спалили разом із будинком. Я не знаю, чи це правда, але те, що будинок спалили, – правда. Мені надіслали відео, на якому спалений будинок, спалений храм. Я просто його не виставляю, бо і так багато трагедій та руйнувань. А хочеться якось людей підбадьорити, що ми переможемо, повернемося у Волоноваху і все відбудуємо», – зазначив Макарій Дядюсь.Нагадаємо, раніше храм обстріляли. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл планував, що його вдасться відбудувати, адже основа була збережена. Пізніше храм спалили.Храм на честь Святого Миколая Чудотворця у Волновасі побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яка дислокувалася у Володимирі-Волинському.Йдеться про жорстокий розстріл рашистами у травні 2014 року 18 українських бійців поблизу Волновахи. 30 наших воїнів тоді отримали поранення. Серед полеглих – десятеро захисників із Волині.До будівництва храму активно долучилися волиняни.

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