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Доба війни: Генштаб доповів про ситуацію на усіх напрямках фронту

Доба війни: Генштаб доповів про ситуацію на усіх напрямках фронту
На фронті протягом минулої доби, 9 серпня, відбулося 30 бойових зіткнень. Росіяни атакували Україну дронами, із реактивних систем залпового вогню, здійснювали авіаційні удари.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних і 50 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по — зенітно-ракетному комплексу та ще один — по логістичному хабу росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об’єкт противника.

У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:

Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.

Сіверський і Слобожанський: росіяни здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Куп’янський: ЗСУ успішно відбили атаки російських військ у районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

Лиманський: ворог завдав авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Веселого Донецької області. Артобстрілів зазнали шість населених пунктів Донецької області.

Бахмутський: ЗСУ стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Окупанти завдали авіаудару у районах Кліщіївки. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Авдіївський: під щільним вогнем авіації й артилерії противника Сили оборони успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. росіяни здійснили авіаудар у районі Авдіївки Донецької області. Артобстрілів зазнали чотири населених пункти на Донеччині.

Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян у районі Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаудару у районі Красногорівки, артобстрілів зазнали 5 населених пунктів.

Шахтарський: ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення у районі Старомайорське Донецької області, завдав авіаударів у районах Благодатного та Старомайорського. Артобстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області.

Запорізький: росіяни здійснили марні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Дніпропетровської області.

Херсонський: ворог завдав авіаудару у районі Козацького Херсонської області. Артобстрілів зазнали понад 25 населених пунктів на Миколаївщині.

Мелітопольський і Бердянський: Сили оборони продовжують наступати. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Теги: Генштаб, зведення
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