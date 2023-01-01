Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками

Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками
У ніч на 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його інформацією станом на 7 ранку, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Віталій Коваль додав, що хімічний та радіаційний фон – в нормі.

Евакуацію населення застосовувати не будуть.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії: станція – на межі блекауту
Сьогодні, 09:04
Доба війни: Генштаб доповів про ситуацію на усіх напрямках фронту
Сьогодні, 08:52
Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками
Сьогодні, 08:35
У 19-ть повернувся з-за кордону захищати Україну: історія волинянина, який отримав поранення під Бахмутом
Сьогодні, 08:11
На відбудову Благодатівки на Херсонщині поїхали ще 30 будівельників з Волині
Сьогодні, 07:12
Схожі новини
В озері на Рівненщині втопився 43-річний волинянин В озері на Рівненщині втопився 43-річний волинянин
09 серпень, 12:20
«Гралися з вогнем» у господарській будівлі: на Рівненщині 11-річний хлопчик загинув у пожежі «Гралися з вогнем» у господарській будівлі: на Рівненщині 11-річний хлопчик загинув у пожежі
09 серпень, 09:35
Волинянам повідомляють про виграш 317 тисяч гривень: нова схема шахраїв Волинянам повідомляють про виграш 317 тисяч гривень: нова схема шахраїв
09 серпень, 05:28
На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО На Рівненщині працювала ППО. ВІДЕО
06 серпень, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Сьогодні, 09:49
 0
Курс валют у Луцьку 10 серпня
Сьогодні, 09:35
 0
Помер воїн з Волині Юрій Піонтковський: у громаді – триденна жалоба
Сьогодні, 09:29
 0
ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії: станція – на межі блекауту
Сьогодні, 09:04
 0
Доба війни: Генштаб доповів про ситуацію на усіх напрямках фронту
Сьогодні, 08:52
 0
Медіа
відео
1/8