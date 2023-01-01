Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками
Сьогодні, 08:35
У ніч на 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його інформацією станом на 7 ранку, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.
Віталій Коваль додав, що хімічний та радіаційний фон – в нормі.
Евакуацію населення застосовувати не будуть.
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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його інформацією станом на 7 ранку, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.
Віталій Коваль додав, що хімічний та радіаційний фон – в нормі.
Евакуацію населення застосовувати не будуть.
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