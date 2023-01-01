Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками





Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.



За його інформацією станом на 7 ранку, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.



Віталій Коваль додав, що хімічний та радіаційний фон – в нормі.



Евакуацію населення застосовувати не будуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 10 серпня Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає.Про це повідомив начальник Рівненської ОВАЗа його інформацією станом на 7 ранку, на місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.Віталій Коваль додав, що хімічний та радіаційний фон – в нормі.Евакуацію населення застосовувати не будуть.

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