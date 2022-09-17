ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії: станція – на межі блекауту





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Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто буде блекаут.



У разі такого сценарію головну загрозу ядерній і радіаційній безпеці несе перебування 4 енергоблоку ЗАЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію.



У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних помп станції, енергоблок перейде у режим «природної циркуляції».



«У цьому випадку необхідно терміново «розхолодити» його за умов відсутності охолоджувальних помп», — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків виконавчого директора «НАЕК «Енергоатом» Тарас Ткач.



Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена, і це може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.



«Подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним і непідготовленим окупантами керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи», — наголосив Ткач.



Саме тому, мовляв, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», аби повернути станцію до нормального режиму експлуатації та поновити ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта.



Нагадаємо, «Енергоатом» 20 липня повідомляв, що український персонал тимчасово окупованої ЗАЕС відмовлявся виконувати наказ окупаційного керівництва станції щодо переведення енергоблока №4 у стан «гарячий зупин».



Так, упродовж попереднього тижня через постійний фізичний та психологічний тиск із боку окупантів близько 30 ліцензованих працівників станції покинули Енергодар. Їм вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.



23 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що в тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області росіяни посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати й укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 10 серпня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Унаслідок цього станція опинилася на межі чергового блекауту.Про це повідомив «Енергоатом».Станцію довелося перемикнути на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення, тобто буде блекаут.У разі такого сценарію головну загрозу ядерній і радіаційній безпеці несе перебування 4 енергоблоку ЗАЕС у стані «гарячий зупин», який окупанти експлуатують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію.У разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних помп станції, енергоблок перейде у режим «природної циркуляції».«У цьому випадку необхідно терміново «розхолодити» його за умов відсутності охолоджувальних помп», — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків виконавчого директора «НАЕК «Енергоатом»Такий режим важкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена, і це може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.«Подальша окупація ЗАЕС росією, керування станцією нелегітимним і непідготовленим окупантами керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи», — наголосив Ткач.Саме тому, мовляв, Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», аби повернути станцію до нормального режиму експлуатації та поновити ядерну і радіаційну безпеку обʼєкта.Нагадаємо, «Енергоатом» 20 липня повідомляв, що український персонал тимчасово окупованої ЗАЕС відмовлявся виконувати наказ окупаційного керівництва станції щодо переведення енергоблока №4 у стан «гарячий зупин».Так, упродовж попереднього тижня через постійний фізичний та психологічний тиск із боку окупантів близько 30 ліцензованих працівників станції покинули Енергодар. Їм вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.23 липня Генштаб ЗСУ зазначив, що в тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області росіяни посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати й укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією.

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