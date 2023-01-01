Помер воїн з Волині Юрій Піонтковський: у громаді – триденна жалоба

Юрій Піонтковський.



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«Селищний голова, депутатський корпус, члени виконкому та працівники селищної ради висловлюють щире співчуття дружині, дітям, рідним та близьким Юрія! Вічна пам’ять та вічний спокій Захиснику!» – йдеться в повідомленні.



У громаді оголосили триденну жалобу.



На прибуття кортежу з тілом захисника очікують сьогодні, 10 серпня. Зустріч – біля блокпоста на в’їзді в Локачі. Про годину повідомлять додатково. Закликають прийти та віддати останню шану Героєві.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Юрія Піонтковського. Усім, хто його знав, любив та поважав. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Локачинську громаду знову сколихнула страшна звістка. Помер ветеран АТО, військовослужбовець, локачанинПро це повідомили у Локачинській селищній раді.«Селищний голова, депутатський корпус, члени виконкому та працівники селищної ради висловлюють щире співчуття дружині, дітям, рідним та близьким Юрія! Вічна пам’ять та вічний спокій Захиснику!» – йдеться в повідомленні.У громаді оголосили триденну жалобу.На прибуття кортежу з тілом захисника очікують сьогодні, 10 серпня. Зустріч – біля блокпоста на в’їзді в Локачі. Про годину повідомлять додатково. Закликають прийти та віддати останню шану Героєві.

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