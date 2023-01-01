Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,

• танків − 4 278 (+16) од,

• бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,

• артилерійських систем – 5 028 (+15) од,

• РСЗВ − 711 (+0) од,

• засобів ППО − 469 (+0) од,

• літаків − 315 (+0) од,

• гелікоптерів − 313 (+1) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,

• крилатих ракет − 1 377 (+0) од,

• кораблів/катерів − 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,

• спеціальної техніки − 746 (+4) од.



Дані уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − станом на 10 серпня РФ втратила близько 252 200 солдатів, 4 278 танків та 313 гелікоптерів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,• танків − 4 278 (+16) од,• бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,• артилерійських систем – 5 028 (+15) од,• РСЗВ − 711 (+0) од,• засобів ППО − 469 (+0) од,• літаків − 315 (+0) од,• гелікоптерів − 313 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,• крилатих ракет − 1 377 (+0) од,• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,• спеціальної техніки − 746 (+4) од.Дані уточнюють.

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