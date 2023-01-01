Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу

Оприлюднили дані про втрати росії у війні за добу
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − станом на 10 серпня РФ втратила близько 252 200 солдатів, 4 278 танків та 313 гелікоптерів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 252 200 (+580) осіб ліквідовано,
• танків − 4 278 (+16) од,
• бойових броньованих машин − 8 303 (+13) од,
• артилерійських систем – 5 028 (+15) од,
• РСЗВ − 711 (+0) од,
• засобів ППО − 469 (+0) од,
• літаків − 315 (+0) од,
• гелікоптерів − 313 (+1) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 179 (+4) од,
• крилатих ракет − 1 377 (+0) од,
• кораблів/катерів − 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 495 (+16) од,
• спеціальної техніки − 746 (+4) од.

Дані уточнюють.

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