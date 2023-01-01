На дорогах України від завтра запрацюють нові камери автоматичної фіксації правопорушень. ЛОКАЦІЇ





Про цеОлексій Білошицький.



За його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня становитиме 215.



Таких, що запрацюють вперше, або відновлять роботу на Волині не буде.



Адреси комплексів, які запрацюють від завтра:



Запускаються вперше:



• м. Бердичів (1 комплекс):



вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська



• м. Кривий Ріг (2 комплекси):



- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії

- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе



• м. Суми (1 комплекс):



- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького



• м. Ужгород (2 комплекси):



- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка

- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи



• м. Чернівці (5 комплексів):



- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану

- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні

- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка

- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна

- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога



• Вінницька область (2 комплекси):



- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань

- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця



• Закарпатська область (2 комплекси):



- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець

- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська



• Тернопільська область (3 комплекси):



- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль

- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець

- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки



• Чернівецька область (1 комплекс):



- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець



Відновлюють роботу:



• м. Вінниця (1 комплекс):



- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька



• м. Львів (1 комплекс):



- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського



• Хмельницький (2 комплекси):



- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська

- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе



• Суми (4 комплекси):



- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Сергія Табали

- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Кустовська

- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу у напрямку площа Незалежності

- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Івана Харитоненко



• Житомирська область (2 комплекси):



- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне



• Івано-Франківська область (1 комплекс)



- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського



• Київська область (11 комплексів)



- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка

- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир

- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха

- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ

- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ

- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів

- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків

- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт Ворзель



Кіровоградська область (1 комплекс):



- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса



• Львівська область (6 комплексів):



- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів

- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів

- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги

- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль

- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. Львів



Одеська область (1 комплекс):



- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ



• Чернігівська область (1 комплекс)



- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції УкраїниЗа його словами, 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації від 11 серпня становитиме 215.Таких, що запрацюють вперше, або відновлять роботу на Волині не буде.• м. Бердичів (1 комплекс):вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська• м. Кривий Ріг (2 комплекси):- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21-ї бригади Національної гвардії- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе• м. Суми (1 комплекс):- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького• м. Ужгород (2 комплекси):- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи• м. Чернівці (5 комплексів):- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога• Вінницька область (2 комплекси):- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця• Закарпатська область (2 комплекси):- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська• Тернопільська область (3 комплекси):- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу смт Великі Борки• Чернівецька область (1 комплекс):- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець• м. Вінниця (1 комплекс):- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу вулиця Келецька• м. Львів (1 комплекс):- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу вулиця Івана Величковського• Хмельницький (2 комплекси):- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе• Суми (4 комплекси):- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Сергія Табали- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Кустовська- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу у напрямку площа Незалежності- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу у напрямку вулиця Івана Харитоненко• Житомирська область (2 комплекси):- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Рівне• Івано-Франківська область (1 комплекс)- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу вулиця Грушевського• Київська область (11 комплексів)- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Капітанівка- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Житомир- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу смт Глеваха- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Обухів- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Харків- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу смт ВорзельКіровоградська область (1 комплекс):- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Одеса• Львівська область (6 комплексів):- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Красів- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу вулиця Перемоги- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Кам’янопіль- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу м. ЛьвівОдеська область (1 комплекс):- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ• Чернігівська область (1 комплекс)- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу м. Мена

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