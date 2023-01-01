Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Жулінського. ОНОВЛЕНО

Андрія Жулінського, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини.



Про це



"Адміністрація, професорсько-викладацький склад та вся університетська родина висловлює найщиріші співчуття кандидату філологічних наук, доценту кафедри полоністики і перекладу Ользі Борисівні Яручик та кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Майї Олександрівні Жулінській з приводу тяжкої та невимовної втрати – смерті брата і чоловіка Андрія, здоров’я та життя якого забрала російсько-українська війна.



Нехай добрий, світлий спомин про Вашого брата і чоловіка, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини, назавжди залишиться у серцях рідних, колег й усіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.



Як повідомило видання



Андрій Жулінський у перші дні повномасштабної війни не зміг залишитися осторонь і пішов добровольцем у лави Збройних сил України.



Служив артилеристом, воював, зокрема, на Бахмутському та Куп’янському напрямках. Був старшиною мінометної батареї 2 батальйону славетної 14-ї ОМБР ім. князя Романа Великого. Отримав поранення та кілька контузій, однак до останнього сподівався й вірив, що буде служити Україні.



Унаслідок фосфорних і хімічних атак доброволець утратив здоров’я. Після перенесених нападів ворога був комісований за станом здоров’я у травні 2023 року.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя волинянина, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини.Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки."Адміністрація, професорсько-викладацький склад та вся університетська родина висловлює найщиріші співчуття кандидату філологічних наук, доценту кафедри полоністики і перекладута кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносинз приводу тяжкої та невимовної втрати – смерті брата і чоловіка Андрія, здоров’я та життя якого забрала російсько-українська війна.Нехай добрий, світлий спомин про Вашого брата і чоловіка, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини, назавжди залишиться у серцях рідних, колег й усіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.Як повідомило видання Волинські Новини , свого часу Андрій Жулінський був керівником відділу маркетингу видання, а також директором інформагентства.Андрій Жулінський у перші дні повномасштабної війни не зміг залишитися осторонь і пішов добровольцем у лави Збройних сил України.Служив артилеристом, воював, зокрема, на Бахмутському та Куп’янському напрямках. Був старшиною мінометної батареї 2 батальйону славетної 14-ї ОМБР ім. князя Романа Великого. Отримав поранення та кілька контузій, однак до останнього сподівався й вірив, що буде служити Україні.Унаслідок фосфорних і хімічних атак доброволець утратив здоров’я. Після перенесених нападів ворога був комісований за станом здоров’я у травні 2023 року.

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