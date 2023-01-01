Війна забрала життя Героя з Волині Андрія Жулінського. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:47
Війна забрала життя волинянина Андрія Жулінського, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини.
Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
"Адміністрація, професорсько-викладацький склад та вся університетська родина висловлює найщиріші співчуття кандидату філологічних наук, доценту кафедри полоністики і перекладу Ользі Борисівні Яручик та кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Майї Олександрівні Жулінській з приводу тяжкої та невимовної втрати – смерті брата і чоловіка Андрія, здоров’я та життя якого забрала російсько-українська війна.
Нехай добрий, світлий спомин про Вашого брата і чоловіка, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини, назавжди залишиться у серцях рідних, колег й усіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.
Як повідомило видання Волинські Новини, свого часу Андрій Жулінський був керівником відділу маркетингу видання, а також директором інформагентства.
Андрій Жулінський у перші дні повномасштабної війни не зміг залишитися осторонь і пішов добровольцем у лави Збройних сил України.
Служив артилеристом, воював, зокрема, на Бахмутському та Куп’янському напрямках. Був старшиною мінометної батареї 2 батальйону славетної 14-ї ОМБР ім. князя Романа Великого. Отримав поранення та кілька контузій, однак до останнього сподівався й вірив, що буде служити Україні.
Унаслідок фосфорних і хімічних атак доброволець утратив здоров’я. Після перенесених нападів ворога був комісований за станом здоров’я у травні 2023 року.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.
"Адміністрація, професорсько-викладацький склад та вся університетська родина висловлює найщиріші співчуття кандидату філологічних наук, доценту кафедри полоністики і перекладу Ользі Борисівні Яручик та кандидату філологічних наук, доценту кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Майї Олександрівні Жулінській з приводу тяжкої та невимовної втрати – смерті брата і чоловіка Андрія, здоров’я та життя якого забрала російсько-українська війна.
Нехай добрий, світлий спомин про Вашого брата і чоловіка, який з перших днів став на захист нашої Батьківщини, назавжди залишиться у серцях рідних, колег й усіх, хто його знав, любив і шанував", - йдеться в повідомленні.
Як повідомило видання Волинські Новини, свого часу Андрій Жулінський був керівником відділу маркетингу видання, а також директором інформагентства.
Андрій Жулінський у перші дні повномасштабної війни не зміг залишитися осторонь і пішов добровольцем у лави Збройних сил України.
Служив артилеристом, воював, зокрема, на Бахмутському та Куп’янському напрямках. Був старшиною мінометної батареї 2 батальйону славетної 14-ї ОМБР ім. князя Романа Великого. Отримав поранення та кілька контузій, однак до останнього сподівався й вірив, що буде служити Україні.
Унаслідок фосфорних і хімічних атак доброволець утратив здоров’я. Після перенесених нападів ворога був комісований за станом здоров’я у травні 2023 року.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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