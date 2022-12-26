На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 11:05
10 серпня о 05:07 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
В с. Видричі Камінь-Каширського району у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок.
На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Видричі і Черче. Вони ліквідували горіння о 06:46.
Внаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни, а в господарській будівлі – покрівлю й перекриття.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
В с. Видричі Камінь-Каширського району у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок.
На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Видричі і Черче. Вони ліквідували горіння о 06:46.
Внаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни, а в господарській будівлі – покрівлю й перекриття.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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