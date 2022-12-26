На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



В с. Видричі Камінь-Каширського району у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок.



На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Видричі і Черче. Вони ліквідували горіння о 06:46.



Внаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни, а в господарській будівлі – покрівлю й перекриття.



За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 серпня о 05:07 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.В с. Видричі Камінь-Каширського району у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок.На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Видричі і Черче. Вони ліквідували горіння о 06:46.Внаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни, а в господарській будівлі – покрівлю й перекриття.За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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