На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО

На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО
10 серпня о 05:07 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

В с. Видричі Камінь-Каширського району у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок.

На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ та вогнеборці місцевої пожежної охорони сіл Видричі і Черче. Вони ліквідували горіння о 06:46.

Внаслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни, а в господарській будівлі – покрівлю й перекриття.

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО
На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО
На Волині горіли літня кухня та розташований поруч житловий будинок. ФОТО

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, пожежа, будинок
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