Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Лужанцовим, який загинув у боях за Україну

Руслана Лужанцова 09.03.1974 року народження. Відспівають військовослужбовця завтра, 11 серпня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Лучанин



Поховають загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.



"Схиляємо голови перед нашим Героєм", - наголосили у міській раді.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 серпня війна забрала ще одне життя — штаб-сержанта09.03.1974 року народження. Відспівають військовослужбовця завтра, 11 серпня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Лучанин Лужанцов Руслан Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув військовослужбовець в районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа."Схиляємо голови перед нашим Героєм", - наголосили у міській раді.

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