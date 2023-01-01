Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Лужанцовим, який загинув у боях за Україну
Сьогодні, 11:49
1 серпня війна забрала ще одне життя — штаб-сержанта Руслана Лужанцова 09.03.1974 року народження. Відспівають військовослужбовця завтра, 11 серпня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Лужанцов Руслан Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув військовослужбовець в районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.
"Схиляємо голови перед нашим Героєм", - наголосили у міській раді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Лужанцов Руслан Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув військовослужбовець в районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.
"Схиляємо голови перед нашим Героєм", - наголосили у міській раді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Лужанцовим, який загинув у боях за Україну
Сьогодні, 11:49
Медіа