Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Лужанцовим, який загинув у боях за Україну

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Русланом Лужанцовим, який загинув у боях за Україну
1 серпня війна забрала ще одне життя — штаб-сержанта Руслана Лужанцова 09.03.1974 року народження. Відспівають військовослужбовця завтра, 11 серпня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Лужанцов Руслан Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув військовослужбовець в районі населеного пункту Північне Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Поховають загиблого військовослужбовця на міському кладовищі у селі Гаразджа.

"Схиляємо голови перед нашим Героєм", - наголосили у міській раді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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