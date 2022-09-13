На Куп’янщині з 37 населених пунктів розпочалась обов’язкова евакуація





Про це



Дане розпорядження підписане 9 серпня 2023 року ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Канашевичем.



"Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп'янського району, оголосили на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України", - йдеться в повідомленні.



На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення.Про це повідомляє Куп'янська міська військова адміністрація.Дане розпорядження підписане 9 серпня 2023 року ТВО начальника Куп'янської районної військової адміністрації"Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп'янського району, оголосили на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України", - йдеться в повідомленні.На території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.

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