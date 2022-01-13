Суд обрав нардепу Дубінському запобіжний захід

Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання.



Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 10 серпня, пише



Народний депутат повинен:



◾ прибувати на вимогу до прокурора та слідчого судді;



◾ не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого судді чи прокурора;



◾ повідомляти слідство про зміну місця проживання;



◾ утриматися від спілкування зі свідками у цій справі;



◾ здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;



◾ носити електронний браслет до 8 жовтня.



Дубінський із зали суду записав відеоповідомлення, у якому «передав привіт» Офісу президента. Саме його парламентар звинувачує у відкритті цієї справи.



Напередодні, 8 серпня,



Що передувало?



3 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира» Антон Швець заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам Дубінський заявив, що наприкінці червня отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки.



В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.



Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема, до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутатуу вигляді особистого зобов'язання.Таке рішення суд ухвалив сьогодні, 10 серпня, пише Громадське ◾ прибувати на вимогу до прокурора та слідчого судді;◾ не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого судді чи прокурора;◾ повідомляти слідство про зміну місця проживання;◾ утриматися від спілкування зі свідками у цій справі;◾ здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;◾ носити електронний браслет до 8 жовтня.Дубінський із зали суду записав відеоповідомлення, у якому «передав привіт» Офісу президента. Саме його парламентар звинувачує у відкритті цієї справи.Напередодні, 8 серпня, народному депутату Олександру Дубінському повідомили про підозру . Правоохоронці кваліфікували кримінальну справу щодо нього за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 362. Однак депутат стверджував, що йому перекваліфікували справу за ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.3 серпня правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського. За тиждень до цього один із засновників партії «Демократична Сокира» Антон Швець заявив, що Дубінський відпочиває в Барселоні у своєї дівчини. Сам Дубінський заявив, що наприкінці червня отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки.В СБУ зазначили, що, хоч депутат і виїхав за кордон для супроводу родича на лікування, сам батько депутата виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно без фактичного супроводу парламентаря.Крім того, правоохоронці розслідували, як у період перебування за кордоном депутат зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема, до державних органів. На думку слідства, це може свідчити про їх підроблення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію