Польща планує відправити до кордону з Білоруссю близько 10 тисяч військових

Маріуш Блащак заявив у четвер, 10 серпня, що Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 тисяч додаткових військових для підтримки Прикордонної служби.



Про це повідомляє Reuters, передає



«Близько 10 тисяч військових перебуватимуть на кордоні, із них 4 тисячі будуть безпосередньо підтримувати Прикордонну службу, а 6 тисяч будуть у резерві», – сказав він.



«Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти», - додав Блащак.



Як повідомлялося, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити кадрову армію на тлі активності бойовиків із ПВК «Вагнер» та російських військ у Білорусі.



1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі.



Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скликав Комітет з питань національної безпеки і оборони. Він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили в НАТО.



У Міноборони також нагадали, що останнім часом Москва та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі.



Голова Комітету національної безпеки та оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що закриття деяких пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – "лише питання часу".



Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Васік заявив у середу, що Польща відправить 2000 військових на кордон із Білоруссю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщізаявив у четвер, 10 серпня, що Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 тисяч додаткових військових для підтримки Прикордонної служби.Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ «Близько 10 тисяч військових перебуватимуть на кордоні, із них 4 тисячі будуть безпосередньо підтримувати Прикордонну службу, а 6 тисяч будуть у резерві», – сказав він.«Ми пересуваємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився на нас напасти», - додав Блащак.Як повідомлялося, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити кадрову армію на тлі активності бойовиків із ПВК «Вагнер» та російських військ у Білорусі.1 серпня два білоруські гелікоптери, які проводили навчання поблизу кордону, порушили повітряний простір Польщі.Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак скликав Комітет з питань національної безпеки і оборони. Він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Про інцидент повідомили в НАТО.У Міноборони також нагадали, що останнім часом Москва та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі.Голова Комітету національної безпеки та оборони Сейму Литвизаявив, що закриття деяких пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – "лише питання часу".Заступник міністра внутрішніх справзаявив у середу, що Польща відправить 2000 військових на кордон із Білоруссю.

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