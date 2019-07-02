Петиція про усунення смороду у Луцьку набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 12:06
10 серпня петиція "Усунення причин смороду у Луцьку" на інтернет-платформі єдиних систем місцевих петицій набрала більш як 300 необхідних голосів для розгляду органами місцевого самоврядування.
За останні три місяці лучани понад 400 разів зверталися зі скаргами про неприємний запах у Луцьку на гарячу лінію міста 15-80, — розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. З її слів майже 300 звернень було із південної частини міста.
Що кажуть жителі ЛПЗ про сморід у Луцьку
Місцева жителька Галина Супрун каже, що живе на першому поверсі. Вдома не може відкрити вікно для провітрювання, бо неприємний запах з вулиці чути в оселі.
Інша мешканка мікрорайону Валентина розповідає, що запах схожий на перегній. Чути його не завжди. В основному вечорами, перед дощем.
Жителька мікрорайону ЛПЗ Валентина Маліновська вважає, що неприємний запах йде із річки Сапалаївка та Цукрового заводу. "Ніхто нічого не робить. Я вважаю, що треба вжити заходів", — говорить жінка.
Позиція відділу екології Луцької міської ради
Начальниця управління екології Луцької міської ради Оксана Лисак каже: від нового року час від часу замовляють аналіз повітря. Результати зробленого дванадцять днів тому лабораторного дослідження показали перевищення вмісту аміаку в повітрі у чотири рази, — каже Оксана Лисак.
З її слів, щоб довести забруднення повітря якимось виробництвом, потрібно проводити аналізи на межі санітарно-захисної зони підприємства.
"Ймовірні підприємства — забруднювачі розташовані не на території Луцька, не в межах Луцької тергромади, а на території Боратинської громади", — говорить Оксана Лисак.
У Боратинську громаду теж надходять скарги на сморід
Скарги на неприємний запах упродовж чотирьох місяців надходять від жителів Боратинської тергромади, — каже голова Сергій Яручик. З його слів, надійшло десять колективних звернень, найбільше з сіл Полонка, Гірка Полонка та Городище. Одним із джерел смороду, на думку людей, є поля фільтрації, — говорить селищний голова.
Сергій Яручик каже: у спілкуванні із комісією сільради щодо фактів забруднення атмосферного повітря керівництво цукрового заводу заперечувало, що діяльність підприємства може бути причиною смороду.
Чи коментують ситуацію керівники цукрового заводу
9 серпня Суспільному не вдалося поспілкуватися із дирекцією цукрового заводу, оскільки воно, зі слів старшого охоронника, було у відрядженні. Суспільне написало інформаційні запити до Гнідавськовго цукрового заводу і ТОВ "Біопек", оскільки ці два підприємства зі слів начальниці відділу екології Оксани Лисак, можуть бути джерелами смороду.
Відповіді про те, як виробництва контролюють викиди шкідливих речовин у повітря, повідомимо у наступних інформаційних випусках.
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За останні три місяці лучани понад 400 разів зверталися зі скаргами про неприємний запах у Луцьку на гарячу лінію міста 15-80, — розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. З її слів майже 300 звернень було із південної частини міста.
Що кажуть жителі ЛПЗ про сморід у Луцьку
Місцева жителька Галина Супрун каже, що живе на першому поверсі. Вдома не може відкрити вікно для провітрювання, бо неприємний запах з вулиці чути в оселі.
Інша мешканка мікрорайону Валентина розповідає, що запах схожий на перегній. Чути його не завжди. В основному вечорами, перед дощем.
Жителька мікрорайону ЛПЗ Валентина Маліновська вважає, що неприємний запах йде із річки Сапалаївка та Цукрового заводу. "Ніхто нічого не робить. Я вважаю, що треба вжити заходів", — говорить жінка.
Позиція відділу екології Луцької міської ради
Начальниця управління екології Луцької міської ради Оксана Лисак каже: від нового року час від часу замовляють аналіз повітря. Результати зробленого дванадцять днів тому лабораторного дослідження показали перевищення вмісту аміаку в повітрі у чотири рази, — каже Оксана Лисак.
З її слів, щоб довести забруднення повітря якимось виробництвом, потрібно проводити аналізи на межі санітарно-захисної зони підприємства.
"Ймовірні підприємства — забруднювачі розташовані не на території Луцька, не в межах Луцької тергромади, а на території Боратинської громади", — говорить Оксана Лисак.
У Боратинську громаду теж надходять скарги на сморід
Скарги на неприємний запах упродовж чотирьох місяців надходять від жителів Боратинської тергромади, — каже голова Сергій Яручик. З його слів, надійшло десять колективних звернень, найбільше з сіл Полонка, Гірка Полонка та Городище. Одним із джерел смороду, на думку людей, є поля фільтрації, — говорить селищний голова.
Сергій Яручик каже: у спілкуванні із комісією сільради щодо фактів забруднення атмосферного повітря керівництво цукрового заводу заперечувало, що діяльність підприємства може бути причиною смороду.
Чи коментують ситуацію керівники цукрового заводу
9 серпня Суспільному не вдалося поспілкуватися із дирекцією цукрового заводу, оскільки воно, зі слів старшого охоронника, було у відрядженні. Суспільне написало інформаційні запити до Гнідавськовго цукрового заводу і ТОВ "Біопек", оскільки ці два підприємства зі слів начальниці відділу екології Оксани Лисак, можуть бути джерелами смороду.
Відповіді про те, як виробництва контролюють викиди шкідливих речовин у повітря, повідомимо у наступних інформаційних випусках.
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