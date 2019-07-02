Петиція про усунення смороду у Луцьку набрала необхідну кількість голосів





За останні три місяці лучани понад 400 разів зверталися зі скаргами про Оксана Лисак. З її слів майже 300 звернень було із південної частини міста.



Що кажуть жителі ЛПЗ про сморід у Луцьку



Місцева жителька Галина Супрун каже, що живе на першому поверсі. Вдома не може відкрити вікно для провітрювання, бо неприємний запах з вулиці чути в оселі.



Інша мешканка мікрорайону Валентина розповідає, що запах схожий на перегній. Чути його не завжди. В основному вечорами, перед дощем.



Жителька мікрорайону ЛПЗ Валентина Маліновська вважає, що неприємний запах йде із річки Сапалаївка та Цукрового заводу. "Ніхто нічого не робить. Я вважаю, що треба вжити заходів", — говорить жінка.

Начальниця управління екології Луцької міської ради Оксана Лисак.

Позиція відділу екології Луцької міської ради



Начальниця управління екології Луцької міської ради Оксана Лисак каже: від нового року час від часу замовляють аналіз повітря. Результати зробленого дванадцять днів тому лабораторного дослідження показали перевищення вмісту аміаку в повітрі у чотири рази, — каже Оксана Лисак.



З її слів, щоб довести забруднення повітря якимось виробництвом, потрібно проводити аналізи на межі санітарно-захисної зони підприємства.



"Ймовірні підприємства — забруднювачі розташовані не на території Луцька, не в межах Луцької тергромади, а на території Боратинської громади", — говорить Оксана Лисак.

Мешканка мікрорайону ЛПЗ Валентина.

У Боратинську громаду теж надходять скарги на сморід

Скарги на неприємний запах упродовж чотирьох місяців надходять від жителів Боратинської тергромади, — каже голова Сергій Яручик. З його слів, надійшло десять колективних звернень, найбільше з сіл Полонка, Гірка Полонка та Городище. Одним із джерел смороду, на думку людей, є поля фільтрації, — говорить селищний голова.

Голова Боратинської громади Сергій Яручик.

Сергій Яручик каже: у спілкуванні із комісією сільради щодо фактів забруднення атмосферного повітря керівництво цукрового заводу заперечувало, що діяльність підприємства може бути причиною смороду.



Чи коментують ситуацію керівники цукрового заводу



9 серпня Суспільному не вдалося поспілкуватися із дирекцією цукрового заводу, оскільки воно, зі слів старшого охоронника, було у відрядженні. Суспільне написало інформаційні запити до Гнідавськовго цукрового заводу і ТОВ "Біопек", оскільки ці два підприємства зі слів начальниці відділу екології Оксани Лисак, можуть бути джерелами смороду.

Лучанка Галина Супрун.

Відповіді про те, як виробництва контролюють викиди шкідливих речовин у повітря, повідомимо у наступних інформаційних випусках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 серпня петиція "Усунення причин смороду у Луцьку" на інтернет-платформі єдиних систем місцевих петицій набрала більш як 300 необхідних голосів для розгляду органами місцевого самоврядування.За останні три місяці лучани понад 400 разів зверталися зі скаргами про неприємний запах у Луцьку на гарячу лінію міста 15-80, — розповіла Суспільному начальниця відділу екології Луцької міськради. З її слів майже 300 звернень було із південної частини міста.Місцева жителькакаже, що живе на першому поверсі. Вдома не може відкрити вікно для провітрювання, бо неприємний запах з вулиці чути в оселі.Інша мешканка мікрорайонурозповідає, що запах схожий на перегній. Чути його не завжди. В основному вечорами, перед дощем.Жителька мікрорайону ЛПЗвважає, що неприємний запах йде із річки Сапалаївка та Цукрового заводу. "Ніхто нічого не робить. Я вважаю, що треба вжити заходів", — говорить жінка.Начальниця управління екології Луцької міської ради Оксана Лисак каже: від нового року час від часу замовляють аналіз повітря. Результати зробленого дванадцять днів тому лабораторного дослідження показали перевищення вмісту аміаку в повітрі у чотири рази, — каже Оксана Лисак.З її слів, щоб довести забруднення повітря якимось виробництвом, потрібно проводити аналізи на межі санітарно-захисної зони підприємства."Ймовірні підприємства — забруднювачі розташовані не на території Луцька, не в межах Луцької тергромади, а на території Боратинської громади", — говорить Оксана Лисак.У Боратинську громаду теж надходять скарги на сморідСкарги на неприємний запах упродовж чотирьох місяців надходять від жителів Боратинської тергромади, — каже голова Сергій Яручик. З його слів, надійшло десять колективних звернень, найбільше з сіл Полонка, Гірка Полонка та Городище. Одним із джерел смороду, на думку людей, є поля фільтрації, — говорить селищний голова.Сергій Яручик каже: у спілкуванні із комісією сільради щодо фактів забруднення атмосферного повітря керівництво цукрового заводу заперечувало, що діяльність підприємства може бути причиною смороду.9 серпня Суспільному не вдалося поспілкуватися із дирекцією цукрового заводу, оскільки воно, зі слів старшого охоронника, було у відрядженні. Суспільне написало інформаційні запити до Гнідавськовго цукрового заводу і ТОВ "Біопек", оскільки ці два підприємства зі слів начальниці відділу екології Оксани Лисак, можуть бути джерелами смороду.Відповіді про те, як виробництва контролюють викиди шкідливих речовин у повітря, повідомимо у наступних інформаційних випусках.

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