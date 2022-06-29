Лучани вкотре скаржаться на сморід: міська рада готує звернення до Нацполіції

Лучани вкотре скаржаться на сморід: міська рада готує звернення до Нацполіції
Сьогодні, 8 серпня, під час розширеної наради мер Луцька Ігор Поліщук наголосив на тому, що протягом червня-липня від мешканців громади надійшло дуже багато звернень щодо неприємних запахів з мікрорайонів ЛПЗ, Вересневе, вулиць Львівська та Володимирська. Крім того, до відділу комунікацій зверталися жителі сіл не нашої громади: Баїв, Гірка Полонка.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.

“Звичайно, що у нас є проблема з нашими очисними. Але кількість звернень з вищезазначених районів в рази перевищує кількість звернень з мікрорайонів, які розташовані поблизу очисних споруд міста”, – наголосив міський голова.

Оксана Лисак, начальник відділу екології міської ради, зазначила, що у Боратинській територіальній громаді створена тимчасова комісія для пошуку причин виявлення і припинення смороду у місті.

“З 410 звернень з 1 травня по 6 серпня нам надійшло 300 звернень з південних районів міста. Ми передали їх до Боратинської територіальної громади, де відбулося перше засідання тимчасової комісії з представниками Гнідавського цукрового заводу та “Біопек”, через які, ймовірно, й виникає на півдні міста неприємний запах. Щоправда, як і в попередні роки керівництво цих підприємств заперечує свою причетність до виникнення смороду. Тому ми проводимо незалежну експертизу щодо виявлення порушення норм довкілля. Нещодавно в районі ЛПЗ (бульвар Дружби Народів, 1) 28-29 липня цього року виявили перевищення вмісту аміаку у повітрі у чотири рази. Цей моніторинг здійснюється у межах державної програми моніторингу довкілля, тому ми звернулися до держпродспоживслужби, щоб встановити точки для контролю на межі санітарно - захисної зони полів фільтрації і знайти докази того, хто і що є причиною виникнення неприємних запахів.

Найближчим часом працівники контролюючих органів матимуть необхідні протоколи досліджень, які будуть підставою для їх діяльності, адже зараз вони не мають необхідних повноважень”,- зазначила Оксана Лисак.

Вона також повідомила, що інші підприємства, які розташовані у цій частині міста, у своїй діяльності не викидають в атмосферу аміак та сірководень, що спричинює неприємний запах.

Тому міський голова Ігор Поліщук дав доручення Оксані Лисак спільно з юридичним департаментом міської ради підготувати заяву від його імені до Національної поліції щодо відкриття кримінального провадження. Це дасть можливість контролюючим органам здійснювати необхідні перевірки, адже Держекоінспекція та Держпродспоживслужба, у зв’язку з окремою постановою Кабміну, дещо обмежені у проведені заходів перевірки.

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Теги: Луцьк, сморід, Нацполіція
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