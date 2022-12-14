На випадок блекауту в лікарнях та школах Луцька перевірять генератори





Таке розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук за результатами наради з підготовки громади до опалювального сезону, – повідомила кореспондентка



Уже наявні у громаді генератори перевірять на справність. За результатами перевірки у разі потреби буде придбано запчастини та мастила.



Йшлося під час наради також про котельні. Наразі до дизель-генераторів підключені 88 % із них. "Треба за два місяці завершити підключення всіх котелень до альтернативних джерел живлення", – сказав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До початку опалювального сезону 2023/2024 в усіх навчальних та лікувальних закладах Луцької громади перевірять наявність та роботу альтернативних джерел живлення, які знадобляться на випадок блекауту.Таке розпорядження підписав міський головаза результатами наради з підготовки громади до опалювального сезону, – повідомила кореспондентка Суспільного Уже наявні у громаді генератори перевірять на справність. За результатами перевірки у разі потреби буде придбано запчастини та мастила.Йшлося під час наради також про котельні. Наразі до дизель-генераторів підключені 88 % із них. "Треба за два місяці завершити підключення всіх котелень до альтернативних джерел живлення", – сказав міський голова.

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