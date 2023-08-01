Україна для ударів по рф має зброю власного виробництва, − Данілов





Про це Олексій Данілов в ефірі марафону новин 8 серпня, пише Українська правда.



"Я можу сказати: нам є чим бити по території росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - йдеться в повідомленні.



Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність рф, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".



Водночас він прогнозує, що незважаючи на те, що відбувається у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.



Нагадаємо, що на початку лютого Данілов натякнув, що Україна вже тоді могла завдавати удари по території росії.



Російські окупанти постійно жаліються, що нібито Україна завдає ударів безпілотниками по Москві та тимчасово окупованому Криму, а також



4 серпня Служба безпеки повідомила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська − надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має зброю власного виробництва, щоб наносити удари по росії, а у партнерів просить далекобійну зброю для того, щоб звільняти окуповані території.Про це повідомив секретар РНБОв ефірі марафону новин 8 серпня, пише Українська правда."Я можу сказати: нам є чим бити по території росії власним виробництвом. А для того, щоб ми могли звільняти наші території захоплені, то ми звертаємося до країн-партнерів, щоб вони нам допомогли саме з озброєнням для звільнення цих наших територій", - йдеться в повідомленні.Секретар РНБО звернув увагу на те, що останнім часом і Німеччина, і Франція змінили свою позицію, і наразі "максимально співпрацюють з нашою країною, розуміючи всю підступність рф, яка продемонструвала це не тільки під час нашої війни, а і під час тих подій, які на сьогодні відбуваються на африканському континенті".Водночас він прогнозує, що незважаючи на те, що відбувається у Нігері, де теж "без росіян не обійшлося", війна в Україні не зійде з порядку денного світової спільноти, бо російська агресія "у центрі Європи" турбує всі країни Євросоюзу.Нагадаємо, що на початку лютого Данілов натякнув, що Україна вже тоді могла завдавати удари по території росії.Російські окупанти постійно жаліються, що нібито Україна завдає ударів безпілотниками по Москві та тимчасово окупованому Криму, а також безпілотними водними дронами атакує незаконно збудований загарбниками Керченський міст, порти і кораблі Чорноморського флоту рф.4 серпня Служба безпеки повідомила, що провела спецоперацію в бухті Новоросійська − надводний дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

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