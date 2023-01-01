У фейсбуці поширюють фейк про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка

У волинському сегменті фейсбуку за допомогою таргетованої реклами просувають новину про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка. Однак ця інформація – фейк.Як зазначають її автори, відома українська співачка розбилася на смерть «в районі Луцька сьогодні вночі». Коли було це «сьогодні» – невідомо. Наші журналісти, наприклад, натрапили на цю рекламу 4 серпня.До речі, «в районі м. Луцька» наші колеги теж не пишуть. Ідеться про Луцький район, чи як?Зауважимо також, що у коментаріречниця ГУНП у Волинській областіінформацію про факт ДТП спростувала. На цьому можна було нашу перевірку завершити, але є ще кілька моментів, про які варто сказати.Трьох знаків оклику фейкометам було замало, тож вони вирішили додати ось це:. Після цих речень ймовірність того, що ви натиснете на посилання, зросла, правда ж?Рекламують фейк так звані «Головні новини України». Тут треба віддати належне, адже їхня сторінка у фейсбуці дійсно має популярність. Станом на 7 серпня її вподобали 990 тисяч користувачів. Що не так, запитаєте ви. Відповідаємо: спосіб нарощення аудиторії. Наприклад, нині сторінка має вигляд стрічки новин (на ній публікують посилання на невідомий сайт з маніпулятивними новинами), а ще до 1 травня тут були рецепти (іноді – із забороненої в Україні з 2017 року соцмережі «Вконтакте»).1 травня, вочевидь, авторам захотілося ще більшого активу, тож нічого ліпшого, аніж сльозливого допису про початок контрнаступу, їм на думку не спало.До слова, у червні цього року на тлі заяв, що Україна готова до контрнаступу, заступниця міністра оборонизаявила, що оголошення про початок наступальних дій не буде, адже «плани люблять тишу».Якщо вам цікаво, чому саме у такий спосіб (маємо на увазі дописи з рецептами та треш-новинами, зокрема про війну) розкручують «сторінку», пояснюємо: він – найпростіший.Для того, щоб заробити гроші або, наприклад, просувати потрібні наративи рф. Зауважимо, що створена сторінка, яка нині має майже мільйонну аудиторію, під час повномасштабної війни – 8 квітня 2022 року.Як саме заробляють гроші, бачимо на прикладі реклами, про яку говорили вище. Натиснувши на посилання, аби дізнатися подробиці фейкової ДТП, вас перекине на телеграм-канал, на який треба підписатися. Річ у тім, що без підписки ви не дізнаєтеся деталі аварії, щоправда, і з підпискою теж... Ми перевіряли. Вас просто безкінечно перекидатиме на різні «сміттярки» і боти, які, ймовірно, залишаться у ваших підписках надовго.У нашому випадку так сталося з каналом «Луцьк Новини». До речі, через цю небажану підписку ми помітили, як він вкрав новину ВолиньPost без посилання і маніпулює читачами під час ракетних обстрілів, рекламуючи cобі подібний шлак. На жаль, нічого нового.Про те, як вами маніпулюють телеграм-канали, можна прочитатиДТП у Луцьку, у якій загинула відома співачка, – фейк. Його мета – змусити вас натиснути на посилання, аби дізнатися «деталі аварії», і підписатися на пропоновані телеграм-канали.Хочемо нагадати, що такі пабліки заробляють на вас гроші та/або просувають «вкиди» ворога. Вони, на жаль, точно не є достовірним джерелом інформації, що в умовах війни є справжнім злочином.