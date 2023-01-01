У фейсбуці поширюють фейк про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка
Сьогодні, 13:00
У волинському сегменті фейсбуку за допомогою таргетованої реклами просувають новину про ДТП у Луцьку, у якій нібито загинула відома співачка. Однак ця інформація – фейк.
Як зазначають її автори, відома українська співачка розбилася на смерть «в районі Луцька сьогодні вночі». Коли було це «сьогодні» – невідомо. Наші журналісти, наприклад, натрапили на цю рекламу 4 серпня.
Перший маркер, який свідчить про те, що ця інформація фейкова, – невідомі дата і час.
До речі, «в районі м. Луцька» наші колеги теж не пишуть. Ідеться про Луцький район, чи як?
Зауважимо також, що у коментарі ГО «Інформація в чистому вигляді» речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук інформацію про факт ДТП спростувала. На цьому можна було нашу перевірку завершити, але є ще кілька моментів, про які варто сказати.
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Другий маркер фейку – надлишкова емоційність.
Трьох знаків оклику фейкометам було замало, тож вони вирішили додати ось це: «Її збирали по частинам. Подробиці та жорстоке відео з місця тут». Після цих речень ймовірність того, що ви натиснете на посилання, зросла, правда ж?
Третій маркер – невідоме джерело.
Рекламують фейк так звані «Головні новини України». Тут треба віддати належне, адже їхня сторінка у фейсбуці дійсно має популярність. Станом на 7 серпня її вподобали 990 тисяч користувачів. Що не так, запитаєте ви. Відповідаємо: спосіб нарощення аудиторії. Наприклад, нині сторінка має вигляд стрічки новин (на ній публікують посилання на невідомий сайт з маніпулятивними новинами), а ще до 1 травня тут були рецепти (іноді – із забороненої в Україні з 2017 року соцмережі «Вконтакте»).
1 травня, вочевидь, авторам захотілося ще більшого активу, тож нічого ліпшого, аніж сльозливого допису про початок контрнаступу, їм на думку не спало.
До слова, у червні цього року на тлі заяв, що Україна готова до контрнаступу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що оголошення про початок наступальних дій не буде, адже «плани люблять тишу».
Якщо вам цікаво, чому саме у такий спосіб (маємо на увазі дописи з рецептами та треш-новинами, зокрема про війну) розкручують «сторінку», пояснюємо: він – найпростіший.
Для чого це треба?
Для того, щоб заробити гроші або, наприклад, просувати потрібні наративи рф. Зауважимо, що створена сторінка, яка нині має майже мільйонну аудиторію, під час повномасштабної війни – 8 квітня 2022 року.
Як саме заробляють гроші, бачимо на прикладі реклами, про яку говорили вище. Натиснувши на посилання, аби дізнатися подробиці фейкової ДТП, вас перекине на телеграм-канал, на який треба підписатися. Річ у тім, що без підписки ви не дізнаєтеся деталі аварії, щоправда, і з підпискою теж... Ми перевіряли. Вас просто безкінечно перекидатиме на різні «сміттярки» і боти, які, ймовірно, залишаться у ваших підписках надовго.
У нашому випадку так сталося з каналом «Луцьк Новини». До речі, через цю небажану підписку ми помітили, як він вкрав новину ВолиньPost без посилання і маніпулює читачами під час ракетних обстрілів, рекламуючи cобі подібний шлак. На жаль, нічого нового.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний телеграм-канал
Про те, як вами маніпулюють телеграм-канали, можна прочитати тут.
Висновки: ДТП у Луцьку, у якій загинула відома співачка, – фейк. Його мета – змусити вас натиснути на посилання, аби дізнатися «деталі аварії», і підписатися на пропоновані телеграм-канали.
Хочемо нагадати, що такі пабліки заробляють на вас гроші та/або просувають «вкиди» ворога. Вони, на жаль, точно не є достовірним джерелом інформації, що в умовах війни є справжнім злочином.
Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.
Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.
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Як зазначають її автори, відома українська співачка розбилася на смерть «в районі Луцька сьогодні вночі». Коли було це «сьогодні» – невідомо. Наші журналісти, наприклад, натрапили на цю рекламу 4 серпня.
Перший маркер, який свідчить про те, що ця інформація фейкова, – невідомі дата і час.
До речі, «в районі м. Луцька» наші колеги теж не пишуть. Ідеться про Луцький район, чи як?
Зауважимо також, що у коментарі ГО «Інформація в чистому вигляді» речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук інформацію про факт ДТП спростувала. На цьому можна було нашу перевірку завершити, але є ще кілька моментів, про які варто сказати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
Другий маркер фейку – надлишкова емоційність.
Трьох знаків оклику фейкометам було замало, тож вони вирішили додати ось це: «Її збирали по частинам. Подробиці та жорстоке відео з місця тут». Після цих речень ймовірність того, що ви натиснете на посилання, зросла, правда ж?
Третій маркер – невідоме джерело.
Рекламують фейк так звані «Головні новини України». Тут треба віддати належне, адже їхня сторінка у фейсбуці дійсно має популярність. Станом на 7 серпня її вподобали 990 тисяч користувачів. Що не так, запитаєте ви. Відповідаємо: спосіб нарощення аудиторії. Наприклад, нині сторінка має вигляд стрічки новин (на ній публікують посилання на невідомий сайт з маніпулятивними новинами), а ще до 1 травня тут були рецепти (іноді – із забороненої в Україні з 2017 року соцмережі «Вконтакте»).
1 травня, вочевидь, авторам захотілося ще більшого активу, тож нічого ліпшого, аніж сльозливого допису про початок контрнаступу, їм на думку не спало.
До слова, у червні цього року на тлі заяв, що Україна готова до контрнаступу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що оголошення про початок наступальних дій не буде, адже «плани люблять тишу».
Якщо вам цікаво, чому саме у такий спосіб (маємо на увазі дописи з рецептами та треш-новинами, зокрема про війну) розкручують «сторінку», пояснюємо: він – найпростіший.
Для чого це треба?
Для того, щоб заробити гроші або, наприклад, просувати потрібні наративи рф. Зауважимо, що створена сторінка, яка нині має майже мільйонну аудиторію, під час повномасштабної війни – 8 квітня 2022 року.
Як саме заробляють гроші, бачимо на прикладі реклами, про яку говорили вище. Натиснувши на посилання, аби дізнатися подробиці фейкової ДТП, вас перекине на телеграм-канал, на який треба підписатися. Річ у тім, що без підписки ви не дізнаєтеся деталі аварії, щоправда, і з підпискою теж... Ми перевіряли. Вас просто безкінечно перекидатиме на різні «сміттярки» і боти, які, ймовірно, залишаться у ваших підписках надовго.
У нашому випадку так сталося з каналом «Луцьк Новини». До речі, через цю небажану підписку ми помітили, як він вкрав новину ВолиньPost без посилання і маніпулює читачами під час ракетних обстрілів, рекламуючи cобі подібний шлак. На жаль, нічого нового.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний телеграм-канал
Про те, як вами маніпулюють телеграм-канали, можна прочитати тут.
Висновки: ДТП у Луцьку, у якій загинула відома співачка, – фейк. Його мета – змусити вас натиснути на посилання, аби дізнатися «деталі аварії», і підписатися на пропоновані телеграм-канали.
Хочемо нагадати, що такі пабліки заробляють на вас гроші та/або просувають «вкиди» ворога. Вони, на жаль, точно не є достовірним джерелом інформації, що в умовах війни є справжнім злочином.
Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.
Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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