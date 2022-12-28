СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний Телеграм-канал
Сьогодні, 12:00
Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Телеграм набрав шаленої популярності. Ба більше, застосунок став одним із основних діджитал-інструментів цієї війни. Пояснити феномен нескладно, адже Телеграм є не лише зручним месенджером, а й джерелом інформації. Якщо коротко: там зручно читати новини.
Окрім того, цим месенджером користуються чи не усі державні структури України і ЗМІ із так званого «білого списку», що робить офіційну інформацію для населення ще більш доступною. Щоправда, окрім вищевказаних каналів, у списку підписок українців та українок – чимало сміттярок. Це стосується не лише каналу Шарія.
На жаль, ці і подібні Телеграм-канали в Україні досить популярні. Їхній успіх полягає, ймовірно, в оперативності інформації, яка не завжди товаришує з достовірністю. Принаймні у випадку сміттярок.
Ці канали сміливо можна було назвати «фейкометами» ще до початку великої війни, нині – тим паче. А поширювати фейки і писати маніпулятивні повідомлення задля приросту аудиторії у воєнний час – майже одне і теж, що працювати на ворога. Ми переконані, що рівень медіагроматності українців та українок достатньо високий, утім вважаємо, що буде не зайвим нагадати 10 способів, як розпізнати фейк від громадської організації «Інформація в чистому вигляді».
Поки існуватиме російська пропаганда і такі канали – наші маркери лишатимуться актуальними. Утім, аби не марнувати час і нервові клітини, радимо оминати їх відразу.
1. Реклама казино й іншого трешу
Зазвичай новинні Телеграм-канали позиціонують себе як ЗМІ, щоправда, граючись у журналістів, про їхні професійні стандарти забувають. Такі «новинарі» за гроші рекламуватимуть будь-який треш, як-от «Космолот» чи канал зі «зливами» 18+.
2. UPD замість вибачень і спростувань
Чомусь окремі Телеграм-канали забувають, що поширивши фейк, трьох літер недостатньо для реабілітації. Ще гірше, коли адміністратор редагує нишком, як у цьому випадку.
Але скріни не горять! До того ж, тут і наслідки очевидні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ оприлюднила список популярних в Україні Телеграм-каналів, які фінансує Росія
3. Вони знають, куди летить ракета
Або рекламують «радар», який нібито показує напрямок руху ракети
4. УВАГА!!!! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!!
Мільйон знаків оклику і купа емодзі – ще один маркер, який свідчить про те, що від Телеграм-каналу варто таки відписатися. Передусім автор маніпулює вашими емоціями, аби отримати бажані перегляди. А за словами «УВАГА!!!!» або «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!!», ймовірно, криється зовсім не нове повідомлення. У гіршому випадку – фейк. Але й переконавшись у цьому декілька раз, читач продовжує вестися, ну бо ж УВАГА!!!!
5. «Перевіряємо інформацію»
Зазвичай, цим словам передує інформація про влучання ракет, наступ білорусів тощо. От тільки автор повідомлення не дуже переймається тим, чи раптом не поширив «вкид». Йому важливо отримати перегляди для гарної статистики, яку згодом покаже замовнику реклами. Але оскільки читачам і читачкам поняття «медіаграмотність» та «інформаційна гігієна» добре знайомі (це, до речі, дуже тішить) – «новинар» додасть «перевіряємо інформацію». Щоправда, автори анонімних пабліків навряд щось перевіряють. У кращому випадку – скопіюють готовий текст спростування журналістів. Але погодьтесь, ілюзія «фактчеку» малює адміністратору каналу досить надійний образ (ні).
Незабаром ми зробимо підбірку волинських Телеграм-каналів, від яких варто відписатися. А поки – рекомендуємо відфільтрувати їх самостійно, скориставшись вищевказаними маркерами.
Якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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Окрім того, цим месенджером користуються чи не усі державні структури України і ЗМІ із так званого «білого списку», що робить офіційну інформацію для населення ще більш доступною. Щоправда, окрім вищевказаних каналів, у списку підписок українців та українок – чимало сміттярок. Це стосується не лише каналу Шарія.
Як щодо «Трухи» і «Чорного листа»?
На жаль, ці і подібні Телеграм-канали в Україні досить популярні. Їхній успіх полягає, ймовірно, в оперативності інформації, яка не завжди товаришує з достовірністю. Принаймні у випадку сміттярок.
Ці канали сміливо можна було назвати «фейкометами» ще до початку великої війни, нині – тим паче. А поширювати фейки і писати маніпулятивні повідомлення задля приросту аудиторії у воєнний час – майже одне і теж, що працювати на ворога. Ми переконані, що рівень медіагроматності українців та українок достатньо високий, утім вважаємо, що буде не зайвим нагадати 10 способів, як розпізнати фейк від громадської організації «Інформація в чистому вигляді».
Поки існуватиме російська пропаганда і такі канали – наші маркери лишатимуться актуальними. Утім, аби не марнувати час і нервові клітини, радимо оминати їх відразу.
Як їх розпізнати – розповідаємо!
1. Реклама казино й іншого трешу
Зазвичай новинні Телеграм-канали позиціонують себе як ЗМІ, щоправда, граючись у журналістів, про їхні професійні стандарти забувають. Такі «новинарі» за гроші рекламуватимуть будь-який треш, як-от «Космолот» чи канал зі «зливами» 18+.
2. UPD замість вибачень і спростувань
Чомусь окремі Телеграм-канали забувають, що поширивши фейк, трьох літер недостатньо для реабілітації. Ще гірше, коли адміністратор редагує нишком, як у цьому випадку.
Але скріни не горять! До того ж, тут і наслідки очевидні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ оприлюднила список популярних в Україні Телеграм-каналів, які фінансує Росія
3. Вони знають, куди летить ракета
Або рекламують «радар», який нібито показує напрямок руху ракети
Скриншот фейку, який потім спростував очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко
4. УВАГА!!!! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!!
Мільйон знаків оклику і купа емодзі – ще один маркер, який свідчить про те, що від Телеграм-каналу варто таки відписатися. Передусім автор маніпулює вашими емоціями, аби отримати бажані перегляди. А за словами «УВАГА!!!!» або «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!!!», ймовірно, криється зовсім не нове повідомлення. У гіршому випадку – фейк. Але й переконавшись у цьому декілька раз, читач продовжує вестися, ну бо ж УВАГА!!!!
5. «Перевіряємо інформацію»
Зазвичай, цим словам передує інформація про влучання ракет, наступ білорусів тощо. От тільки автор повідомлення не дуже переймається тим, чи раптом не поширив «вкид». Йому важливо отримати перегляди для гарної статистики, яку згодом покаже замовнику реклами. Але оскільки читачам і читачкам поняття «медіаграмотність» та «інформаційна гігієна» добре знайомі (це, до речі, дуже тішить) – «новинар» додасть «перевіряємо інформацію». Щоправда, автори анонімних пабліків навряд щось перевіряють. У кращому випадку – скопіюють готовий текст спростування журналістів. Але погодьтесь, ілюзія «фактчеку» малює адміністратору каналу досить надійний образ (ні).
Незабаром ми зробимо підбірку волинських Телеграм-каналів, від яких варто відписатися. А поки – рекомендуємо відфільтрувати їх самостійно, скориставшись вищевказаними маркерами.
Якщо бачите у соцмережах чи чуєте від знайомих інформацію, яка викликає у вас сумнів, паніку чи страх, пишіть нам на електронну скриньку [email protected] або ж телефонуйте за номером 050-505-20-30. Боротимемося з ворогом і наближатимемо перемогу разом!
Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.
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