СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія

СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія
СБУ оприлюднила список популярних серед українців Telegram-каналів, які фінансує Росія для поширення «зради» та розхитування суспільства.

Про це повідомляє у п'ятницю, 15 липня, пресслужба СБУ.

У відомстві закликали громадян уникати відвідування цих Telegram-каналів та не довіряти інформації, яку вони поширюють, оскільки це є частиною інформаційної війни проти України.
СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія
СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія

«Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників та редакторів усіх українських видань, підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства», - пише пресслужба СБУ.

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Теги: Telegram-канали, РФ, СБУ
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