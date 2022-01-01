СБУ оприлюднила список популярних в Україні Telegram-каналів, які фінансує Росія
Сьогодні, 15:48
СБУ оприлюднила список популярних серед українців Telegram-каналів, які фінансує Росія для поширення «зради» та розхитування суспільства.
Про це повідомляє у п'ятницю, 15 липня, пресслужба СБУ.
У відомстві закликали громадян уникати відвідування цих Telegram-каналів та не довіряти інформації, яку вони поширюють, оскільки це є частиною інформаційної війни проти України.
«Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників та редакторів усіх українських видань, підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства», - пише пресслужба СБУ.
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Про це повідомляє у п'ятницю, 15 липня, пресслужба СБУ.
У відомстві закликали громадян уникати відвідування цих Telegram-каналів та не довіряти інформації, яку вони поширюють, оскільки це є частиною інформаційної війни проти України.
«Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників та редакторів усіх українських видань, підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства», - пише пресслужба СБУ.
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