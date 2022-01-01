Збирали кошти, торгували наркотиками: у Маневицькій колонії лучанин організував злочинну групу

Організована злочинна група в складі п’яти осіб у Маневицькій колонії не лише чинила фізичний та психологічний вплив на інших в’язнів, а й реалізовувала заборонені речовини.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Організатор, 39-річний лучанин, відбував покарання в колонії за хуліганство і розбій. Залучивши ще чотирьох чоловіків, з яких двоє відбували покарання там само, він розробив певні злочинні закони поведінки в колонії, призначив довірених осіб, здійснював збір коштів із засуджених, вирішував спори між ними «по поняттям», а також організував схему збуту наркотичних засобів.Отримані злочинним шляхом кошти організатор розподіляв між усіма іншими на власний розсуд, продовжуючи поширювати свій злочинний вплив, доки цьому не завадили правоохоронці. Оперативний супровід викриття здійснювали співробітники управлінь СБУ та стратегічних розслідувань, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.На території вони провели ряд обшуків та вилучили речові докази: наркотики, фальсифікований алкоголь, мобільні телефони з сім-картами різних операторів, банківські картки, «чорнові» записи фігурантів з номерами мобільних телефонів, банківськими рахунками, обліковими записами та паролями до них, пристрої та засоби для вживання наркотичних засобів тощо.Зловмисникам оголосили підозри за участь у злочинній організації та збут наркотиків.15 липня слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП у Волинській області завершили досудове слідство в цій справі і направили обвинувальний акт до суду.Вироку четверо з підозрюваних очікуватимуть за гратами, ще один – під домашнім арештом.