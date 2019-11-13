Волинянин пропонував людям неіснуючу евакуацію з окупованих територій
Сьогодні, 14:23
На Волині поліцейські викрили зловмисника, який пропонував людям неіснуючу евакуацію з окупованих територій.
Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Нині достовірно відомо, що чоловік причетний до вчинення як мінімум восьми таких діянь, слідчі продовжують збирати докази вчинення аналогічних правопорушень.
Зловмисником виявився 27-річний житель селища Любешів. Волинян зареєструвався у телеграм-каналі та пропонував охочим здійснення перевезень пасажирів з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій, не маючи до цього ніякого відношення.
Після отримання грошей на платіжну картку пройдисвіт виходив із акаунта і взяті на себе зобов’язання не виконував. Свої дії оцінював у 1 тис. 700 грн.
Сьогодні за його місцем проживання співробітники управління карного розшуку разом із місцевими оперативниками і кіберполіцейсткими провели санкціонований обшук. Поліцейські вилучили мобільний телефон із відповідними записами, сім-карту та банківську карту, на яку чоловік отримував гроші від ошуканих громадян.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно.
Правоохоронці просять громадян, які постраждали від дій зловмисника, невідкладно звернутися до поліції за телефонами 066-1691779 або 102.
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Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Нині достовірно відомо, що чоловік причетний до вчинення як мінімум восьми таких діянь, слідчі продовжують збирати докази вчинення аналогічних правопорушень.
Зловмисником виявився 27-річний житель селища Любешів. Волинян зареєструвався у телеграм-каналі та пропонував охочим здійснення перевезень пасажирів з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій, не маючи до цього ніякого відношення.
Після отримання грошей на платіжну картку пройдисвіт виходив із акаунта і взяті на себе зобов’язання не виконував. Свої дії оцінював у 1 тис. 700 грн.
Сьогодні за його місцем проживання співробітники управління карного розшуку разом із місцевими оперативниками і кіберполіцейсткими провели санкціонований обшук. Поліцейські вилучили мобільний телефон із відповідними записами, сім-карту та банківську карту, на яку чоловік отримував гроші від ошуканих громадян.
За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно.
Правоохоронці просять громадян, які постраждали від дій зловмисника, невідкладно звернутися до поліції за телефонами 066-1691779 або 102.
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