Волинянин пропонував людям неіснуючу евакуацію з окупованих територій

На Волині поліцейські викрили зловмисника, який пропонував людям неіснуючу евакуацію з окупованих територій.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Нині достовірно відомо, що чоловік причетний до вчинення як мінімум восьми таких діянь, слідчі продовжують збирати докази вчинення аналогічних правопорушень.Зловмисником виявився 27-річний житель селища Любешів. Волинян зареєструвався у телеграм-каналі та пропонував охочим здійснення перевезень пасажирів з тимчасово окупованих територій або з зони бойових дій, не маючи до цього ніякого відношення.Після отримання грошей на платіжну картку пройдисвіт виходив із акаунта і взяті на себе зобов’язання не виконував. Свої дії оцінював у 1 тис. 700 грн.Сьогодні за його місцем проживання співробітники управління карного розшуку разом із місцевими оперативниками і кіберполіцейсткими провели санкціонований обшук. Поліцейські вилучили мобільний телефон із відповідними записами, сім-карту та банківську карту, на яку чоловік отримував гроші від ошуканих громадян.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно.Правоохоронці просять громадян, які постраждали від дій зловмисника, невідкладно звернутися до поліції за телефонами 066-1691779 або 102.