Звільнився очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк

Звільнився очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк
Сьогодні, 15 липня, з посади керівника Волинського обласного центру пішов Роман Романюк, який очолював установу більше 5 років.

Про це він повідомив у себе на фейсбук-сторінці.

"За п’ять з половиною років разом з командою нам вдалося зробити чимало у сфері зайнятості. Разом ми реалізовували цікаві проєкти, допомагали волинянам знайти роботу, відкрити власну справу, чи опанувати нову сферу. Однак, за теорією ефективного менеджменту керівник найбільш ефективний на посаді лише п’ять років. Я ж уже перетнув цю позначку, тому рухаюся далі", - сказав він.

Він додав, що зараз докладе максимум зусиль, аби бути ефективним для держави у цей час задля єдиної та спільної мети кожного з нас - перемоги та миру.

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Теги: Роман Романюк, центр зайнятості, йде з посади, Луцьк, Волинь
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