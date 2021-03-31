Звільнився очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк

Роман Романюк, який очолював установу більше 5 років.



Про це він



"За п’ять з половиною років разом з командою нам вдалося зробити чимало у сфері зайнятості. Разом ми реалізовували цікаві проєкти, допомагали волинянам знайти роботу, відкрити власну справу, чи опанувати нову сферу. Однак, за теорією ефективного менеджменту керівник найбільш ефективний на посаді лише п’ять років. Я ж уже перетнув цю позначку, тому рухаюся далі", - сказав він.



Він додав, що зараз докладе максимум зусиль, аби бути ефективним для держави у цей час задля єдиної та спільної мети кожного з нас - перемоги та миру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 липня, з посади керівника Волинського обласного центру пішовякий очолював установу більше 5 років.Про це він повідомив у себе на фейсбук-сторінці."За п’ять з половиною років разом з командою нам вдалося зробити чимало у сфері зайнятості. Разом ми реалізовували цікаві проєкти, допомагали волинянам знайти роботу, відкрити власну справу, чи опанувати нову сферу. Однак, за теорією ефективного менеджменту керівник найбільш ефективний на посаді лише п’ять років. Я ж уже перетнув цю позначку, тому рухаюся далі", - сказав він.Він додав, що зараз докладе максимум зусиль, аби бути ефективним для держави у цей час задля єдиної та спільної мети кожного з нас - перемоги та миру.

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