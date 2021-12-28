На Волині з покинутого колодязя врятували косулю. ФОТО

На Волині з покинутого колодязя врятували косулю. ФОТО
Із закинутого колодязя поблизу шахти № 2 у Нововолинську, рятувальники дістали косулю.

Про це розповіла Суспільному інспекторка Володимир-Волинського управління Держслужби надзвичайних ситуацій Тетяна Баранчук.

Тварину дістали зранку 15 липня.

"Каналізаційний колодязь був без люка, таким чином тварина впала у нього", – каже Тетяна Баранчук. Про косулю рятувальників повідомила жінка, яка йшла на роботу та почула звуки тварини.

Тварину витягнули за допомогою рятувальної мотузки.
На Волині з покинутого колодязя врятували косулю. ФОТО


Зі слів Тетяни Баранчук, косуля важила орієнтовно 60 кілограмів. Тварина не травмувалася. Після того, як її дістали з каналізаційного колодязя, косулю випустили на волю.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, косуля, рятувальники
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