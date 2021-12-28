На Волині з покинутого колодязя врятували косулю. ФОТО





Про це розповіла Тетяна Баранчук.



Тварину дістали зранку 15 липня.



"Каналізаційний колодязь був без люка, таким чином тварина впала у нього", – каже Тетяна Баранчук. Про косулю рятувальників повідомила жінка, яка йшла на роботу та почула звуки тварини.



Тварину витягнули за допомогою рятувальної мотузки.





Зі слів Тетяни Баранчук, косуля важила орієнтовно 60 кілограмів. Тварина не травмувалася. Після того, як її дістали з каналізаційного колодязя, косулю випустили на волю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із закинутого колодязя поблизу шахти № 2 у Нововолинську, рятувальники дістали косулю.Про це розповіла Суспільному інспекторка Володимир-Волинського управління Держслужби надзвичайних ситуаційТварину дістали зранку 15 липня."Каналізаційний колодязь був без люка, таким чином тварина впала у нього", – каже Тетяна Баранчук. Про косулю рятувальників повідомила жінка, яка йшла на роботу та почула звуки тварини.Тварину витягнули за допомогою рятувальної мотузки.Зі слів Тетяни Баранчук, косуля важила орієнтовно 60 кілограмів. Тварина не травмувалася. Після того, як її дістали з каналізаційного колодязя, косулю випустили на волю.

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