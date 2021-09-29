На Волині 16-річний мотоцикліст потрапив в ДТП: його госпіталізували

На Волині 16-річний мотоцикліст потрапив в ДТП: його госпіталізували
14 липня на автодорозі у місті Любомль не розминулися легковик Volkswagen Golf та мотоцикл Viper-250.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 16-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
На Волині 16-річний мотоцикліст потрапив в ДТП: його госпіталізували

За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках розпочатих кримінальних проваджень.

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Теги: ДТП, Волинь, госпіталізація
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