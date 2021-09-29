На Волині 16-річний мотоцикліст потрапив в ДТП: його госпіталізували





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 16-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках розпочатих кримінальних проваджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 липня на автодорозі у місті Любомль не розминулися легковик Volkswagen Golf та мотоцикл Viper-250.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 16-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках розпочатих кримінальних проваджень.

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