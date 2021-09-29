На Волині 16-річний мотоцикліст потрапив в ДТП: його госпіталізували
Сьогодні, 14:00
14 липня на автодорозі у місті Любомль не розминулися легковик Volkswagen Golf та мотоцикл Viper-250.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 16-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках розпочатих кримінальних проваджень.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст, 16-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
За фактом ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Усі обставини автопригоди слідчі з’ясують у рамках розпочатих кримінальних проваджень.
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