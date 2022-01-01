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Росіяни стягують ракетні комплекси на Запорізьку АЕС

Росіяни стягують ракетні комплекси на Запорізьку АЕС
Російські окупанти завозять техніку на захоплену Запорізьку АЕС та обстрілюють Україну.

Про це голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів під час інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, у тому числі ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя. Три дні тому було пошкоджено лінію зв'язку між Запорізькою ТЕС та Нікополем. Робота її поновлена завдяки "Укренерго", але раніше такого не було, а зараз вони (окупанти – УНІАН) таке практикують", – зазначив він.

За словами Котіна, на станції як і раніше перебуває до 500 окупантів, які фізично контролюють її периметр. Також там розміщена важка техніка загарбників: танки, броньовані машини піхоти, вантажівки зі зброєю і вибухівкою.

Як відомо, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС Енергодар.

За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

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Теги: Росія, Україна, війна
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