Росіяни стягують ракетні комплекси на Запорізьку АЕС





Про це голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів під час інформаційного телемарафону, пише



"Що стосується Запорізької АЕС: ситуація там дуже напружена, і з кожним днем вона стає більш напруженою. Туди завозиться техніка окупантів, у тому числі ракетні комплекси, з яких вже є обстріли іншого боку Дніпра, території Нікополя. Три дні тому було пошкоджено лінію зв'язку між Запорізькою ТЕС та Нікополем. Робота її поновлена завдяки "Укренерго", але раніше такого не було, а зараз вони (окупанти – УНІАН) таке практикують", – зазначив він.



За словами Котіна, на станції як і раніше перебуває до 500 окупантів, які фізично контролюють її периметр. Також там розміщена важка техніка загарбників: танки, броньовані машини піхоти, вантажівки зі зброєю і вибухівкою.



Як відомо, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією перебуває місто-супутник ЗАЕС Енергодар.



За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

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